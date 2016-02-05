Фундамент Троицкой православной церкви обнаружили строители в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве строители случайно обнаружили фундамент Троицкой церкви. Каменный храм был возведен на этом месте в 18-м веке. Он находился почти на самом берегу Днепра. Сейчас здесь ведутся работы по расширению Пушкинского проспекта, связанные с проходящей реконструкцией моста. Отметим, что Троицкая церковь — это последний храм, который был построен в традициях могилевского зодчества с использованием уникальных материалов.

Игорь Марзалюк, археолог, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У 18 стагоддзi гэта тэрыторыя — Задняпроўская пасада, якая складалася з 2 сотняў: Траецкай сотнi i Лупалаўскай сотнi. Важнейшай архiтэктурнай дамiнантай Траецкай сотнi быў вось гэты Траецкі храм. Пачалося будаунiцтва ў 1792 годзе, калi тут на гэтай тэрыторыi праходзiлi вучэннi расiйскiх войскаў, якiя прымалi два iмператара — Аўстра-Венгрыi Iосiф i Iмператрыца Кацярына II.

В Могилеве в 17 веке действовала единственная православная епархия в Речи Посполитой. До революции город украшали около 30 православных храмов. В 30-е годы прошлого века все были закрыты. Во время Великой Отечественной войны многие церкви были повреждены или вовсе разрушены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.