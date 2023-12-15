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Фудзона, парк аттракционов и сувенирные лавки. «Калядны кірмаш» откроется у Дворца спорта 16 декабря

15 декабря 2023 17:25
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Новости Беларуси. С фудзоной и развлечениями. В эту субботу, 16 декабря, у Дворца спорта начнет работать большой «Калядны кірмаш». Свою продукцию представят 45 участников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это как государственная, так и частная торговля.

Фудзона, парк аттракционов и сувенирные лавки. «Калядны кірмаш» откроется у Дворца спорта 16 декабря-1

В деревянных шале и фудтраках можно будет приобрести широкий ассортимент продукции – от традиционных новогодних украшений и подарков до товаров пищевой и легкой промышленности. Фудзона будет представлена русской, армянской, узбекской и белорусской кухнями. Начнет работать и полевая.

Фудзона, парк аттракционов и сувенирные лавки. «Калядны кірмаш» откроется у Дворца спорта 16 декабря-4

Марина Саевич, директор коммунального унитарного предприятия «Минсквнешторгинвест»:
На нашей площадке у Дворца спорта, на ярмарке можно приобрести натуральные ели и сосны разной высоты, а также в кадках. Новогодние игрушки, украшения, сувениры и подарки с символикой Нового года, национальной символикой, художественные изделия, товары народного промысла, кондитерские изделия и сладости. К нам приезжают ремесленники с разных уголков Республики Беларусь.

Запланированы развлечения. Так, для детей и взрослых будет работать парк аттракционов.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области

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