Фудзона, парк аттракционов и сувенирные лавки. «Калядны кірмаш» откроется у Дворца спорта 16 декабря

Новости Беларуси. С фудзоной и развлечениями. В эту субботу, 16 декабря, у Дворца спорта начнет работать большой «Калядны кірмаш». Свою продукцию представят 45 участников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это как государственная, так и частная торговля.

В деревянных шале и фудтраках можно будет приобрести широкий ассортимент продукции – от традиционных новогодних украшений и подарков до товаров пищевой и легкой промышленности. Фудзона будет представлена русской, армянской, узбекской и белорусской кухнями. Начнет работать и полевая.

Марина Саевич, директор коммунального унитарного предприятия «Минсквнешторгинвест»:

На нашей площадке у Дворца спорта, на ярмарке можно приобрести натуральные ели и сосны разной высоты, а также в кадках. Новогодние игрушки, украшения, сувениры и подарки с символикой Нового года, национальной символикой, художественные изделия, товары народного промысла, кондитерские изделия и сладости. К нам приезжают ремесленники с разных уголков Республики Беларусь.

Запланированы развлечения. Так, для детей и взрослых будет работать парк аттракционов.