Фудкорт, город мастеров и концерт белорусских исполнителей. Народные гуляния развернулись около Дворца спорта 3 июля

Новости Беларуси. Центр столицы 3 июля собрал десятки тысяч жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь развернулись основные гуляния. На площадке у Дворца спорта работает огромный фудкорт, гастрономическая программа не оставит равнодушными даже гурманов. Но, как говорится, не только хлеба, но и зрелищ. Здесь уже состоялись десятки развлекательных мероприятий. Обо всем по порядку готова рассказать корреспондент СТВ Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Минчане и гости столицы устремились в эпицентр праздника – на площадку около Дворца спорта. Фудкорт, город мастеров, концертная программа и соревнования самых сильных мужчин планеты (минимальный вес штанг – 100 кг). И это далеко не всё, чем удивляли гостей праздника.

Гости праздника:



Хотелось пожелать белорусам в этот замечательный праздник мира, добра и ясного неба. Здоровья всем!

Спасибо, что пришли поддержать нас.

Беларусь очень красивая, чистая. У нас самые добрые люди в Европе. А в Верхнем городе зрителей удивляли концертом. Здесь звучали песни о Беларуси. Группы «Палац», «Стары Ольса», «Харошкі» и NaviBand выступили на праздничной сцене.

Нам падабаецца наша краіна, таму што ў яе вельмі багатая гісторыя – славутая, якая прайшла многія перыяды.

Любим Беларусь за мирное небо над головой, красивую природу…

Прекрасная страна, прекрасный город.