Фудкорт, город мастеров и концерт белорусских исполнителей. Народные гуляния развернулись около Дворца спорта 3 июля
Новости Беларуси. Центр столицы 3 июля собрал десятки тысяч жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь развернулись основные гуляния.
На площадке у Дворца спорта работает огромный фудкорт, гастрономическая программа не оставит равнодушными даже гурманов. Но, как говорится, не только хлеба, но и зрелищ. Здесь уже состоялись десятки развлекательных мероприятий. Обо всем по порядку готова рассказать корреспондент СТВ Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
Минчане и гости столицы устремились в эпицентр праздника – на площадку около Дворца спорта. Фудкорт, город мастеров, концертная программа и соревнования самых сильных мужчин планеты (минимальный вес штанг – 100 кг). И это далеко не всё, чем удивляли гостей праздника.
Хотелось пожелать белорусам в этот замечательный праздник мира, добра и ясного неба. Здоровья всем!
Спасибо, что пришли поддержать нас.
Беларусь очень красивая, чистая. У нас самые добрые люди в Европе.
А в Верхнем городе зрителей удивляли концертом. Здесь звучали песни о Беларуси. Группы «Палац», «Стары Ольса», «Харошкі» и NaviBand выступили на праздничной сцене.
Нам падабаецца наша краіна, таму што ў яе вельмі багатая гісторыя – славутая, якая прайшла многія перыяды.
Любим Беларусь за мирное небо над головой, красивую природу…
Прекрасная страна, прекрасный город.
Здесь люди чтят национальные традиции. Концерт очень интересный.
Алена Сырова:
Праздновать День Независимости здесь продолжат до 23 часов – в это время горожане и гости города исполнят гимн Республики Беларусь.
Подробности – в видеоматериале.