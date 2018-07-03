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С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств

03 июля 2018 14:28
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Новости Беларуси. В адрес главы государства и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от лидеров других стран, иностранных политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств-1

Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ и Европейского союза. В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции, король Иордании, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Сирии и многих других государств.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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