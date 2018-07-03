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Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города?

03 июля 2018 12:33
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Новости Беларуси. Только в Минске работают более 20 площадок. На каждой – оригинальная программа. Основные мероприятия проходят у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -1

Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка и как всегда в центре столицы много музыки. Настроение гостям создают выступления артистов.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -4

Разноцветные потоки людей отправляются на гуляния ко Дворцу спорта. Традиционно, именно эта площадка стала самой масштабной. Гуляния здесь начались сразу после парада. И продолжаться до первых залпов фейерверка. Здесь огромный фут-корд, он по площади как несколько гипермаркетов.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -7

Белорусы славятся своей национальной кухней. Угостить есть чем. Также по соседству развернулся город мастеров. Если у вас нет праздничных атрибутов, обязательно приходите.

Музыка сегодня повсюду. Все песни о ней, о Беларуси.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -10

Туристы из Чехии:
Мы приехали из Праги. Побывали на Линии Сталина. Потом приехали сюда на парад.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -13

Горожане:
Отличный праздник. Мы с самого утра здесь. На параде были. Больше всего нам понравился концерт, особенно нашим юным слушателям.

Праздник – это душа. И погода здесь совсем не при чем. Прекрасное настроение – это главное для праздника.

Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города? -16

Буквально полчаса назад у Дворца спорта начался спортивный праздник. Здесь состязаются силачи. В Верхнем городе на сцене у Ратуши бьется сердце праздника. Отмечают его белорусы плечом к плечу. Так теплее и комфортнее ощущается единение.  На сцену поднимался этноколлектив «Старый Ольса». У сцены случился настоящий разноцветный аншлаг из зонтиков.

Зрители:
Эмоции зашкаливают. Это настоящий праздник. Восхищаюсь.

Это самый любимый праздник в году, потому что это белорусский праздник.

Нам очень сильно понравился праздник. Все довольны. Очень красиво.

Праздновать продолжим в Верхнем городе до 23.00. за это время на сцену подымется целая звездная плеяда, чтобы в стихах и песнях поздравить нашу страну.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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