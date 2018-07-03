Мы приехали из Чехии: как гости и жители столицы празднуют День Независимости в центре города?

Новости Беларуси. Только в Минске работают более 20 площадок. На каждой – оригинальная программа. Основные мероприятия проходят у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь развернула работу большая праздничная ярмарка и как всегда в центре столицы много музыки. Настроение гостям создают выступления артистов.

Разноцветные потоки людей отправляются на гуляния ко Дворцу спорта. Традиционно, именно эта площадка стала самой масштабной. Гуляния здесь начались сразу после парада. И продолжаться до первых залпов фейерверка. Здесь огромный фут-корд, он по площади как несколько гипермаркетов.

Белорусы славятся своей национальной кухней. Угостить есть чем. Также по соседству развернулся город мастеров. Если у вас нет праздничных атрибутов, обязательно приходите. Музыка сегодня повсюду. Все песни о ней, о Беларуси.

Туристы из Чехии:

Мы приехали из Праги. Побывали на Линии Сталина. Потом приехали сюда на парад.

Горожане:

Отличный праздник. Мы с самого утра здесь. На параде были. Больше всего нам понравился концерт, особенно нашим юным слушателям. Праздник – это душа. И погода здесь совсем не при чем. Прекрасное настроение – это главное для праздника.