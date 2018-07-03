Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости. Глава государства напомнил, что 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси – город Минск. Поэтому особые слова признательности глава государства выразил ветеранам. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно. Но наша страна не забывает уроки истории. И сегодня мы демонстрируем миролюбивую политику в отношениях со всеми странами.

Александр Лукашенко особенно подчеркнул инициативу Беларуси масштабного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности.

Минск говорит на весь мир. И этот голос имеет силу потому, что белорусы не торгуют своей памятью. Ценности и традиции нашей государственности настолько понятны и близки, что родиной Беларусь стала даже для тех, кто вырос в одной большой стране. Плюсы жизни под крыльями с суверенным размахом отмечают герои и того, и нашего времени: фронтовики, партизаны узники концлагерей.

После войны попал волей судьбы в Беларусь. Сравнительно с другими республиками, мне нравится лучше Беларусь.

Хотели половину народа уничтожить, чтобы не было такого, как белорусы, народа. Сколько спалили деревень…

Помню эту радость, когда освободили наши русские. И я спрашиваю у мамы, что я помню: кто-то меня на руках несет и цветы на танки бросают. Она говорит: «Когда освободили наши, русские освободили, и цветы бросали на танки». Вот эта радость мне запомнилась. Этот праздник такой… Говорят: «Из горя плачут от радости».

Уважением к возрасту, предкам проникнут весь ментальный код. Поэтому именно эту дату для Дня Независимости и выбрали белорусы. Ее в историю страны вписали не канцелярскими чернилами политического собрания, а потом и кровью, отстаивая свое достоинство. Александр Лукашенко: «День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси» Александр Лукашенко: «Мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены» О том, что третий день июля – день родовой памяти для Беларуси, знают даже на Ближнем Востоке: выходцы из нашей страны поддержали свои убеждения мини-парадом.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Сегодня в Израиле проходят такие же, но маленькие парады ветеранов войны – людей, которые произошли отсюда, выходцы из Беларуси. Они встречаются, помнят, что сегодня фактически тот день, когда их тоже освободили, несмотря на то, что они сегодня живут совсем в другом месте, их сердце находится немало здесь, на этой земле. Города Беларуси для них – это дом, улицы Минска для них – это дом. Особенно те, кто участвовал в освобождении, – партизаны, ветераны.

Не каждая страна смогла выдержать молох оккупации. Даже самые древние государства покрывались пылью забвения. Поэтому не в каждой столице и такой парад есть. А если и есть, то в Беларуси можно найти еще что-то, утраченное другими странами.

Иван Никитчук, депутат Государственной думы Российской Федерации:

Первый раз на белорусском параде был. На московском много раз, а на белорусском – первый раз. Но впечатления отличные, просто замечательные. Душа радуется. Сяброў с праздником! С белорусским «сябры», как и с нашим праздником Независимости, с каждым годом знакомятся все больше и больше иностранцев. Прям-таки целое паломничество получается. О Беларуси объективно – через объектив фотокамеры. Швейцарец Николя Ригетти – обладатель фотооскара – обычно об одном и том же событии дважды не рассказывает. Но тут особый случай, поэтому вновь, как и год назад, он расчехлил камеру.

Николя Ригетти, фотограф (Швейцария):

Много, что удивляет: люди, хорошая архитектура. Каждый раз это какие-то новые впечатления о Беларуси. Иностранные журналисты – в белорусских майках-вышиванках, а дипломаты – с бутоньерками в цветах нашего флага. Суверенная позиция Беларуси – партнерство ради мира.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Нынешняя позиция Беларуси абсолютно верная – надо продолжать мирное развитие планеты во избежание самых страшных последствий, которые могут быть в случае развязывания ядерной войны. Я эту позицию – и не только я, но и все страны СНГ – абсолютно разделяем.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Позиция Беларуси очень сильная. Она выделяется своими предложениями относительно «Хельсинки-2». Это очень важная, необходимая в наше тревожное время инициатива. Эту инициативу все поддерживают.

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Это блестящая возможность для любого народа (в данном случае – для белорусского народа и государства) участвовать в общечеловеческом прогрессе, принося свой вклад и, что не менее важно, воспользоваться в достижении этого прогресса в полном объеме. Беларусь была и остается донором стабильности и зачастую на перекрестке глобализационных угроз. Выбор один – для мирного неба надо иметь свой зонт безопасности.

Парад – это еще и отражение международного положения Беларуси. Наша страна – участник огромных переговорных площадок. Российские военные – это сложившаяся традиция. А вот такую роту почетного караула мы еще не видели.

Хань Цзе, командир парадного расчета:

Здесь лучшие представители своих родов войск. Мы тем самым демонстрируем приверженность к сотрудничеству с Беларусью, в том числе и в военно-технической сфере.

Кому ехать в Беларусь, китайские военные конкурс устроили. В итоге выбрали 66 военнослужащих. Но самым близким во всех смыслах выступлением для зрителей стало театрализованное представление «Мой родны кут».

Единство всех регионов символизировали 2 тысячи школьников и студентов.

Евгений Пустовой, СТВ:

День Беларуси отмечает вся Беларусь, каждый уголок малой родины. Парад проходит ежегодно, и ежегодно такой интерес у зрителей.

Отмечать должны этот праздник, потому что для нас это самый дорогой, самый долгожданный, самый светлый праздник.