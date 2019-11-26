Прямой эфир

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

26 ноября 2019 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк-1

Он охватывает территорию в границах улиц Шаранговича, Пономаренко, Горецкого. Значительно преобразится водно-зеленая зона вдоль рек Лошицы и Мышки.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк-4

Фрунзенский район может похвастаться и еще одним глобальным проектом – парком семейного дерева в Каменной Горке. На месте бывшего пустыря на углу улиц Притыцкого и Неманской благоустраивают зеленую зону. Уже сделан вход в парк, появилась беседка с навесом, балюстрада и скамейки. В оформлении участвуют и сами жители района.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк-7

Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района:
Именно здесь в основном молодые все живут. В этом микрорайоне Каменная Горка сегодня нет ни одной зеленой зоны, которая была бы благоустроена, где можно было бы провести в выходной день время, отдохнуть.

Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк-10

В парке будут игровые площадки для детей, выступлений уличных музыкантов, а также зоны для активного отдыха и прогулок с пешими и велодорожками. Полностью благоустройство зеленой зоны завершат в 2020 году.

# Парки Минска # общество # Николай Остапенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«16 дней без насилия». Рассказываем про информационно-профилактическую акцию в Минске
26 ноября 2019 15:12

«16 дней без насилия». Рассказываем про информационно-профилактическую акцию в Минске

Ожидаются заморозки до -6℃. Прогноз погоды на 27 ноября
26 ноября 2019 11:52

Ожидаются заморозки до -6℃. Прогноз погоды на 27 ноября

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле
26 ноября 2019 11:35

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле