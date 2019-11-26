Во Фрунзенском районе планируют создать многофункциональный парк

Новости Беларуси. Градостроительный проект сейчас в стадии общественного обсуждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он охватывает территорию в границах улиц Шаранговича, Пономаренко, Горецкого. Значительно преобразится водно-зеленая зона вдоль рек Лошицы и Мышки.

Фрунзенский район может похвастаться и еще одним глобальным проектом – парком семейного дерева в Каменной Горке. На месте бывшего пустыря на углу улиц Притыцкого и Неманской благоустраивают зеленую зону. Уже сделан вход в парк, появилась беседка с навесом, балюстрада и скамейки. В оформлении участвуют и сами жители района.

Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района:

Именно здесь в основном молодые все живут. В этом микрорайоне Каменная Горка сегодня нет ни одной зеленой зоны, которая была бы благоустроена, где можно было бы провести в выходной день время, отдохнуть.