«16 дней без насилия». Рассказываем про информационно-профилактическую акцию в Минске

Более двух недель на крупных столичных предприятиях будет работать мобильная группа психологов. Специалисты проведут конференции, беседы и круглые столы, расскажут о возможной помощи в решении бытовых конфликтов и проблем в семье.

Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Мы активно пропагандируем нашу круглосуточную кризисную городскую телефонную линию. У нас также есть акция, которая называется «Расскажи подруге». Мы раздаем эти буклеты в различных учреждениях. Если соседка или подруга знает о фактах насилия своей подруге, то она может этот буклет ей вручить. Там вся информация о том, куда следует обращаться.