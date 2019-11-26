«16 дней без насилия». Рассказываем про информационно-профилактическую акцию в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовала специальная информационно-профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовала специальная информационно-профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более двух недель на крупных столичных предприятиях будет работать мобильная группа психологов. Специалисты проведут конференции, беседы и круглые столы, расскажут о возможной помощи в решении бытовых конфликтов и проблем в семье.
Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Мы активно пропагандируем нашу круглосуточную кризисную городскую телефонную линию. У нас также есть акция, которая называется «Расскажи подруге». Мы раздаем эти буклеты в различных учреждениях. Если соседка или подруга знает о фактах насилия своей подруге, то она может этот буклет ей вручить. Там вся информация о том, куда следует обращаться.
Всего с начала 2019 года в городском центре зарегистрировано около полутора тысяч обращений, около полутысячи – по фактам бытового насилия. Завершится акция 10 декабря в День прав человека.