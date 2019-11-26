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Почта и и фиксированная телефонная связь исключаются из сферы естественных монополий

26 ноября 2019 15:33
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Новости Беларуси. Это ключевые новшества новой редакции закона «О естественных монополиях», который уже опубликован и вступит в силу через полгода (в конце мая), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие новых технологий и переход в цифровую эпоху привели к тому, что эти сферы потеряли свое исключительное положение. А значит, контроль за деятельностью участников этого рынка будет осуществляться в соответствии с нормами антимонопольного законодательства.

Больше новостей экономики за 26 ноября здесь.

# Почта Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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