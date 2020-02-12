Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого открыт специальный пункт на базе комитета БРСМ, куда можно принести корреспонденцию и фотокарточки своего родственника-фронтовика, рассказать военные истории, которые в семье передаются из поколения в поколение. Репортаж Галины Буро.





Жительница Гродно Елена Журова – первая посетительница. О проекте узнала случайно, в новостях по телевизору. Пришла рассказать о своём отце, военном лётчике Петре Варламове. Он совершил более тысячи вылетов, прошёл всю войну.

Но ранения взяли своё: когда отец ушёл из жизни, Елене было лишь два года. Всё, что осталось – бережно хранит: несколько фотокарточек и гордость за своего героя.

Елена Журова, жительница Гродно:

Мне очень бы хотелось, вдруг какие-то родственники будут или же близкие по линии отца. Может быть они увидят эту фотографию и отзовутся.

Кстати, помощь в поисках здесь действительно оказывают. То и дело обращаются люди, которые не знают, где захоронен их родственник, погибший на фронте. Активисты изучают базы данных, ищут любые зацепки.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Лагуткин тоже рад бы найти своего фронтового друга. После войны их пути разошлись, осталась лишь одна пожелтевшая фотография.

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Нашёлся фронтовой фотограф и защёлкнул в одной фотокарточке. С товарищем нас двоих наградили: друга моего и меня Орденами Славы. Галина Буро, корреспондент:

А друг тоже прошёл войну? Николай Лагуткин:

Да, мы вместе воевали.

Истории фронтовой дружбы, любви, верности и героизма – здесь уверены, практически в каждой белорусской семье хранится память о военном времени, по рассказам родных. Немало и семейных реликвий на бумаге. В скан-лаборатории им помогут дать вечную жизнь.

Галина Буро:

Многие оригинальные фотографии и письма тех лет уже сильно потрёпаны: где-то краска слезла, в некоторых местах чернила размыты. Поэтому для сохранения памяти привлекают сотрудников экспертизы, которые помогают восстановить пробелы.





Пункт оцифровки будет работать ежедневно, вплоть до 9 мая. О том, что он важен людям красноречивее слов говорит цифра: около 200 фотографий и личных писем из семейных альбомов уже в виртуальном архиве.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Завершением проекта станет презентация виртуального музея «Память говорит», которая пройдёт 3 июля ко Дню Независимости Республики Беларусь. И сегодня мы хотим выразить благодарность жителям Гродненщины, которые оказали такое доверие молодёжной организации. И вместе с нами все вместе мы сделаем такое большое дело.