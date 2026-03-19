Комплексные учения войск Западного оперативного командования проходят в Беларуси

В Беларуси проходят комплексные учения войск Западного оперативного командования. Их проводят по линии Министерства обороны. Подразделения отрабатывают подготовку оборонительных рубежей и позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе учений используют беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы и информационного противоборства. Не исключено, что будут отработаны действия механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, а также отражение возможных атак.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил стали в нашей армии уже традиционными. Мы регулярно их проводим на постоянной основе. Это не является какой-то чрезвычайщиной и не направлено ни против какой из соседних с нами стран. Более того, проверки боевой готовности – это сегодня наиболее эффективный способ подготовки Вооруженных Сил, органов управления, войск, да и военнослужащих в целом, к выполнению задач, которые стоят перед ними по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

Учения завершатся 25 марта. Их итоги и результаты будут положены в основу дальнейшего совершенствования подготовки Вооруженных Сил Беларуси.