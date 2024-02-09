Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан

Французские круассаны из белорусских продуктов и мечты, которые осуществились благодаря переезду в Синеокую. В агрогородке Жировичи поселился француз, который нашел не только дело по душе, но и любовь всей жизни. Кевин Изуауен уже стал местной знаменитостью, а его выпечка покорила даже жителей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот чем Беларусь покорила горячее французское сердце, узнала Галина Буро.

Кевин Изуауен, житель агрогородка Жировичи:

Вчера вечером я сделал тесто, плюс я положил сливочное масло внутрь теста. Кевин Изуауен признается: друзья не верили, что настоящие круассаны можно приготовить не из французских продуктов. Но он экспериментировал и нашел: масло из Волковыска, мука из Лиды – и вот тот самый хруст. С женой шутят: это свадьба французской технологии и белорусских продуктов. Заказы растут как на дрожжах.

Кевин Изуауен:

Это моя жена, большой заказ: 50 круассанов она хотела! Уроженец Парижа, технолог пищевой промышленности, да еще и пиццайоло переехал в Беларусь по совету друга-корсиканца. Триггером стал жесткий локдаун во Франции во время пандемии, из-за чего многие остались без работы. В нашей стране увидел перспективы. Нашел себя в до гениальности простом.

Кевин Изуауен:

Скалка, миска, духовка – и вот, я могу делать круассаны. Из Жировичей раз в неделю возит выпечку на фермерский рынок в Минск. В меню еще шоколатины и «улитки». Взамен оценивает белорусскую кухню. Кевин Изуауен:

Мне очень понравились борщ, суп на самом деле и шашлык тоже. Я пробовал драники. Я хочу делать драники по моему рецепту.