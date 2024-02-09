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Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан

09 февраля 2024 18:02
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Французские круассаны из белорусских продуктов и мечты, которые осуществились благодаря переезду в Синеокую. В агрогородке Жировичи поселился француз, который нашел не только дело по душе, но и любовь всей жизни. Кевин Изуауен уже стал местной знаменитостью, а его выпечка покорила даже жителей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот чем Беларусь покорила горячее французское сердце, узнала Галина Буро.

Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан-1

Кевин Изуауен, житель агрогородка Жировичи:
Вчера вечером я сделал тесто, плюс я положил сливочное масло внутрь теста.

Кевин Изуауен признается: друзья не верили, что настоящие круассаны можно приготовить не из французских продуктов. Но он экспериментировал и нашел: масло из Волковыска, мука из Лиды – и вот тот самый хруст. С женой шутят: это свадьба французской технологии и белорусских продуктов. Заказы растут как на дрожжах.

Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан-4

Кевин Изуауен:
Это моя жена, большой заказ: 50 круассанов она хотела!

Уроженец Парижа, технолог пищевой промышленности, да еще и пиццайоло переехал в Беларусь по совету друга-корсиканца. Триггером стал жесткий локдаун во Франции во время пандемии, из-за чего многие остались без работы. В нашей стране увидел перспективы. Нашел себя в до гениальности простом.

Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан-7

Кевин Изуауен:
Скалка, миска, духовка – и вот, я могу делать круассаны.

Из Жировичей раз в неделю возит выпечку на фермерский рынок в Минск. В меню еще шоколатины и «улитки». Взамен оценивает белорусскую кухню.

Кевин Изуауен:
Мне очень понравились борщ, суп на самом деле и шашлык тоже. Я пробовал драники. Я хочу делать драники по моему рецепту.

Французские круассаны из белорусских продуктов! Выпечка парижанина покорила даже минчан-10

А вот что и без того по вкусу – это белорусский менталитет.

Кевин Изуауен:
Мне очень понравились Минск и люди. Вижу очень добрые, помогают, веселые.

Подробности в сюжете.

# Иностранцы в Беларуси # общество # Галина Буро

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