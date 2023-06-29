ФПБ: белорусская ранняя овощная продукция недостаточно представлена в магазинах

Новости Беларуси. Сезон стартовал, а овощей на прилавках нет. О результатах мониторинга торговых сетей рассказали представители Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверка показала – ранние овощи отечественного производства представлены в магазинах в недостаточном количестве.

А ведь именно они пользуются высоким спросом в летний период. Сотрудники ФПБ ознакомились с ассортиментом 192 торговых объектов по всей стране. Молодой белорусский картофель обнаружили лишь в 28 из них, а капусту – в 109. Обратили внимание и на цены. Надо сказать, что стоимость отечественных продуктов значительно ниже импортных. Например, самая высокая цена на белорусскую картошку – 2 рубля 86 копеек, в то время как привозная обошлась бы почти в 4 рубля. Еще существеннее разница между нашей и импортной капустой. 3 рубля 4 копейки против 5,99 рубля.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Порядка 20 магазинов – были только импортные помидоры. Если посмотреть по цене, то наша белорусская продукция, наши овощи, стоят от двух до трех рублей. Если брать импортную, то это от трех до пяти, а может и до шести-семи, смотря о каком овоще мы говорим. Мы как Федерация профсоюзов считаем, что прежде всего мы должны отдавать предпочтение своему белорусскому производителю и зарабатывать должны наши белорусские работники, которые эту продукцию производят.

В целом за год в нашей стране выращивается больше овощей, чем потребляется, отмечают в Федерации профсоюзов. Однако найти на прилавках белорусские ранние овощи в начале сезона не всегда возможно. Чтобы исправить ситуацию, требуется наращивать производство овощей и менять систему поставок в торговые сети.