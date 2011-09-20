Фотовыставка ведущего скульптора-дизайнера Израиля Руслана Сергеева открылась в Минске

Фотовыставка «Дизайн ландшафтных настроений» открылась в музее истории Минска.

Более 80 крупномасштабных работ автора сегодня украшают парки, музеи, галереи и частные коллекции России, США, Англии и Германии. А в шести тематических скульптурных парках, таких как Парк ангелов, звуков, ощущений и науки, дизайнер с мировым именем гармонично сочетал звуковые, цветовые и световые эффекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Сергеев, скульптор-дизайнер (Израиль):

Не видел еще в мире, чтобы скульптура была спроектирована с возможностью функционально входить, контактировать с инвалидом.

Вместе со скульптурой вести диалог. Он может усики схватить, которые там есть, встать на ноги. Это наслаждение. Лучше, чем просто на спортивных снарядах эти вещи делать. Меняется психология.