Пожилые люди Минска могут передать свою квартиру государству взамен на полное содержание с иждивением

Пилотный проект по соцобслуживанию запустили в Минске. Зарегистрировались для участия в нем уже 14 пожилых минчан.

Договор ренты предусматривает пожизненное содержание людей, достигших 70-летнего возраста, взамен частной собственности. Пожилые люди могут оставаться жить в своей квартире с оформлением договора пожизненного содержания или переехать в городской дом-интернат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Элла Акуло, начальник юридического отдела комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Гражданин передает свою квартиру государству и за это получает полное содержание с иждивением. То есть за счет государства ему оказываются определенные услуги в помощи ведения домашнего хозяйства, приготовлении пищи, стирке, уборке квартиры, осуществлении какого-то ухода за ним. Все то, что человек в сиу своего возраста, не может оказывать себе сам.