Пересечь белорусско-польскую границу через пункт пропуска «Домачево» пока смогут лишь легковые машины и автомобили до 3,5 тонн

С вводом пункта пропуска значительно разгрузится польское направление, а очереди на этом участке границе, утверждают специалисты, и вовсе исчезнут.

Слова поздравления на новом пункте пропуска имели двойной смысл. 20 сентября таможенники отмечают свой профессиональный праздник. Открытие участка границы стало для них большим подарком.

Неожиданный подарок получила и Нина, которая первой пересекла границу.

Сегодня на пункте пропуска машин лишь единицы, но уже 21 сентября их количество может увеличиться в сотни раз. Но пограничники и таможенники уверяют: больших очередей не будет. Пропускная способность транспортных средств – более двух тысяч в сутки.

Через «Домачево» будут переезжать границу малые грузовые автомобили, а также пассажирские микроавтобусы вместимостью до девяти человек. После ремонтных работ дороги с польской стороны перечень может увеличиться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Брытков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это возможность завоза на пункте пропуска. Здесь вопрос – почему мы этого не производим. Вопрос дорожного покрытия. И, прежде всего, мост через реку. Он подлежит еще ремонту. После того, как он будет отремонтирован, возможно движение и грузового транспорта.

Открытие нового пункта пропуска значительно разгрузит польское направление. В первую очередь, «Варшавский мост».

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Этот пункт пропуска призван облегчить работу на «Варшавском мосту». Дело в том, что здесь будут переезжать только легковые и машины до 3,5 тонн.

Оценить «Домачево» уже успели водители. Снаружи – красивые фасады, внутри – новейшие технологии. За счет республиканского бюджета открыты залы досмотра пассажиров, кинологической службы, санитарного, ветеринарного и фитоконтроля.

Но главное достоинство, считают водители, – это отсутствие очередей.

Водители:

Нас убедили, что так будет постоянно. Скорость обслуживания большая благодаря нововведениям.

Нам очень понравилось. Граница очень хорошая. Разгрузится немного.