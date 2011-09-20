Прямой эфир

В минских Домах ребенка планируется открытие отделения для малышей до трех лет, нуждающихся в государственной опеке

20 сентября 2011 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
А в каждом районе появятся мобильные группы, для контроля за нерадивыми родителями на рабочих местах.

За последнее время процент возмещения денежных средств неблагополучными семьями в столице достиг более 75 пунктов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Мы будем просить Министерство здравоохранения о внесении изменений в свои законодательные акты, определяющие жизнеустройство детей в возрасте до трех лет.
Сегодня мы видим необходимость в открытии отделения для таких детей на базе Дома ребенка. Чтобы они как можно меньше времени находились в стационаре, в больнице.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Пересечь белорусско-польскую границу через пункт пропуска «Домачево» пока смогут лишь легковые машины и автомобили до 3,5 тонн
20 сентября 2011 18:20

Пересечь белорусско-польскую границу через пункт пропуска «Домачево» пока смогут лишь легковые машины и автомобили до 3,5 тонн

20 сентября 2011 17:43

Что готовят минские строители для гостей и участников чемпионата мира по хоккею 2014 года?

20 сентября 2011 16:04

В Кричеве на месте заброшенного магазина открылся центр досуга для детей и молодежи