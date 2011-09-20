В минских Домах ребенка планируется открытие отделения для малышей до трех лет, нуждающихся в государственной опеке

А в каждом районе появятся мобильные группы, для контроля за нерадивыми родителями на рабочих местах.

За последнее время процент возмещения денежных средств неблагополучными семьями в столице достиг более 75 пунктов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Мы будем просить Министерство здравоохранения о внесении изменений в свои законодательные акты, определяющие жизнеустройство детей в возрасте до трех лет.

Сегодня мы видим необходимость в открытии отделения для таких детей на базе Дома ребенка. Чтобы они как можно меньше времени находились в стационаре, в больнице.