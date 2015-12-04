Чествование лучших волонтеров Беларуси прошло в Минске

Новости Беларуси. Не оставаться равнодушным. 4 декабря в Минске чествовали несколько сотен лучших волонтёров страны. Тех, кто каждый день дарит радость и надежду в детских домах, социальных приютах и медицинских центрах. Дети-инвалиды, многодетные семьи и ветераны – десятки акций по всей стране и сотни согретых сердец.

Активисты БРСМ принимали участие в организации более 30 международных соревнований. Награды в пяти номинациях получили самые преданные волонтёрскому делу. Также для лидеров благотворительного движения впервые организовали мастер-классы с пулом тренеров Совета Европы из Страсбурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мария Воинова, победитель республиканского конкурса «Волонтер года – доброе сердце» в номинации «Личный вклад» (Минск):

Мы ставим сказки и с ними ездим к деткам из детских домов, в школы-интернаты, в детский онкологический центр. Кроме того, сейчас у нас создан театр пантомимы. Ребята будут ездить еще и к глухонемым деткам.

Вероника Рожкова, руководитель волонтерского отряда – победителя Республиканского конкурса «Волонтер года – доброе сердце» в номинации «Лучший волонтерский отряд» (Гомель):

Это шефская помощь над ветеранами. Мы это направление никогда не оставляем в стороне. И раз этот год был юбилейный, мы оказывали помощь, и 120 ветеранов охватил наш отряд.