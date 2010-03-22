Фото. Весенние паводки в Беларуси: подтоплено более 150 жилых домов, подвалов и около 300 подворий

Так в гомельской области залиты водой 32 объекта, в том числе два десятка жилых домов, участок дороги и молочно-товарная ферма. Более 170 человек попали в зону подтопления в Витебской области. А в Заславле большая вода оставила без электричества птицезавод.

В местную Венецию Луговая Слабода превратилась всего лишь за ночь. На вынужденном приколе оказались автомобили. Судя по всему, этот причал они покинут не скоро. Ведь дома расположены в старом русле реки. Пока жена примеряет резиновые сапоги. Дмитрий подсчитывает убытки. Овощи, консервации в его погребе теперь можно ловить на удочку.

У Александра теперь перед тем как попасть в дом обязательны водные процедуры.

Александр Дектярик, житель Луговой Слабоды:

– Один ребенок в сад, другой в школу. Я разувался, выносил их из дома на руках.

В Минском районе улицы превратились в реки. В водном плену оказалось даже железная дорога. Чтобы оградить свои дома от водного нашествия жители укрепляют заборы мешками с песком. Сход снега с полей и отсутствие ливневки превратили поселок в водопад, который все сметает на своем пути.

Николай Пятница, житель Качино:

– Сметало полностью дорожное покрытие, остались только камни.

Если Мазай спасал зайцев. То на этот раз помощь понадобилась птицам. Здесь на племптицезаводе «Белорусское», что под Минском вода затопила одну их трансформаторных подстанций. Более 120 тысяч птиц и инкубатор остались без электроэнергии, а, следовательно, без вентиляции.

Галина Филипович, сотрудница завода:

– Конечно, переживали.

Чтобы спасти пернатых работники первым делом распахнули окна. К месту были направлены передвижные дизельные электростанции. Жертв удалось избежать.

Александр Волосач, и.о. директора племптицезавода:

– Максимально качественно и быстро сработали сотрудники МЧС, обеспечив бесперебойное питание инкубатора и производственных объектов. За короткое время было установлено постоянное электроснабжение.

Гомельский бизнесмен Роман Суман неделю начал по-новому. Директор преуспевающей фирмы взял в руки тряпку и спасает мир, по крайней мере, свой, от глобального потопа. Офисное оборудование, полиграфический цех, складские запасы по уши в воде. Подмоченной оказалась репутация и местной почты.

Сегодня, двое детей серьезно пострадали от упавших с крыш глыб льда в Витебске. Жертвой «ледопада» стал пятилетний мальчик, гулявший с бабушкой во дворе. С переломом черепа и ушибом головного мозга малыш доставлен в реанимацию.

Александр Гончаров, заведующий реанимационным отделением Витебской областной клинической больницы:

– Поступил ребенок 2005 года рождения. Были выявлены гематомы головного мозга, которые были прооперированы и удалены. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, он находится на аппарате искусственного дыхания, продолжает лечение в реанимации.

Через несколько часов, в хирургической отделение больницы с разбитой головой попала 10-классница. Причина травмы та же – упавшая с крыши глыба льда. По данным фактам прокуратура проводит проверку. Кстати, коммунальщики утверждают, что опасные зоны были огорожены. Но, так или иначе, последствий водной стихии могло быть меньше.

Анастасия Корниенко, Яна Шибко, Александр Добриян, телекомпания СТВ.