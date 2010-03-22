Как сделать государственную идеологию современной и креативной, уйдя при этом от штампов, шаблонов, лозунгов и формализма?

Об этом сложном и многогранном понятии говорили на неделе в Минске. Например, что может быть благороднее – призыва государства к здоровому образу жизни. Но сделать это можно по-разному. Все теми же лозунгами, показательными акциями и, наконец, надбавками к зарплате для некурящих – и такие примеры в Беларуси есть.

То, что председателю в этом колхозе искренне посвящают частушки совсем неудивительно. Ведь колхоз с патриотичным названием Родина пока единственный в стране, где за вредность снимают, а за хорошие привычки доплачивают.

Мария Пантеенко, доярка СПК «Колхоз «Родина»:

– Мы заняли первое место в творческом конкурсе, нам 640 тысяч премии плюс 10% к зарплате.

Мария Пантеенко о самодеятельности не вспоминала еще со времен школы. А три года назад как попала в «Родину», так теперь каждый обеденный перерыв быстрым шагом спешит в местный клуб. Ведь после введения новых доплат от желающих прикоснуться к искусству, нет отбоя.

Мария Пантеенко:

– Заниматься любимым делом, да еще, чтобы за это платили. Когда пришла сюда, настроение было нулевое, вышла на сцену и сразу настроение появилось.

Если у кого-то в колхозе настроение появляется от сигаретного дыма, у председателя это настроение тут же портится. Пока там играют на баяне, тут считает главный экономист. Но председатель уже давно просчитал, сколько она бы выиграла на некурении мужа.

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:

– Один из курящих в нашем колхозе – это муж главного экономиста. Который из-за своих этих оплошностей теряет около трех миллионов рублей в год.

Нехватка никотина математические расчеты мужа пока перевешивает – сколько еще с этим будет мириться экономист, скорее всего, вопрос времени. В этом то и заключается особый подход к работе с коллективом. Вроде такой простой и ненавязчивый. Зато действенный. Ведь если бросают, то не насильно, а сами! И 15% к зарплате отличный бонус – плюс еще то, что раньше уходило на сигареты.

Владимир Леневский, механизатор СПК «Колхоз «Родина»:

– Курил потом бросил, за это доплачивают у нас ведь. Как говорится, хочешь заработать, надо работать.

Нет предела совершенству ноу-хау местного руководства. Доплачивают и за то, что не пьешь и за то, что дети в школе хорошо учатся, да и самим детям тоже платят стипендии. Из такого села попробуй уедь – на твое место сразу десять появится. Вот этим своим позитивным опытом председатель Родины на неделе и делился с идеологами со всей страны.



Правда еще до начала совещания в холле Дворца Республики часто шептали – нынешним идеологам не хватает компетенции. Этот пробел должна устранить Академия Управления. Но там убеждают: главное даже не переобучить, а сделать этот процесс непрерывным. С помощью интранета.

Леонид Ганчарик, заместитель директора НИИ теории и практики государственного управления Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:

– Не интернет, а интранет, когда частичка Академии передается организации на их сервер и все сотрудники организации могут проходить обучение. Не нужно заходить в интернет, все организации работают со своих серверов, быстрое обновление информации, можно работать с большими объемами информации, с аудио и видеоматериалами.

Новый век требует нестандартных подходов и новых технологий. Уйти в прошлое должны времена, когда встречи с людьми проходили каждый второй вторник второго месяца. Теперь возможности общаться есть и на расстоянии. Из малого достаточно создать сайт и закупить оборудование для видеоконференций. Чтобы так близко слышать проблемы людей, которые далеко.

Член Молодежной Палаты при Минском городском совете депутатов, обращаясь посредством телемоста к главе Администрации Президента Республики Беларусь:

– Владимир Владимирович, мы уже второй раз вносим на обсуждение Палаты вопрос о предоставлении учащимся возможности принимать участие в нескольких предметных олимпиадах. Мы имеем такое право только в школе, а на районном и городском уровне – нет.

Однако и сайты и видеоконференции и кризисные комнаты, и телефоны доверия – все это может оказаться бесполезным, если будет для галочки. Министр информации привел пример: сайтов у местных СМИ раз, два и обчелся, но и на них обсудить насущные проблемы свои или региона просто негде.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

– Прекрасно себе отдаю отчет, что сложно сегодня редактору, члену Райисполкома у которого контракт с председателем Исполкома и газета финансируется этим Исполкомом, быть на острие проблем. Гораздо спокойнее промолчать, ограничившись публикацией дежурных материалов о достижениях, районных заседаниях местных органов власти.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики:

– Критика должна присутствовать в обязательном порядке, но она должна быть конструктивной и нацелена на устранение тех или иных проблем и вопросов, которые существуют на местах.

Профессор Мельник говорит проблемы скорее в формах работы, а все разговоры о том, что в Беларуси идеологии нет – по меньшей мере, самообман. У нас, как и в любой стране мира, идеология есть, просто ее базовые принципы стали для нас белорусов настолько саморазумеющимися, что думать о них специально не нужно. Ну, кто поставит под вопрос наши единство нации или нравственность?

Владимир Мельник, профессор кафедры идеологии и политических наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Это идея социального государства. Очень близка нам – белорусам – идея социальной справедливости, помощи друг другу, социальной солидарности, а не классовой борьбы, идея светского государства, многовекторности внешней политики.



Про идеологию локальную, т.е. корпоративную, в масштабах глобальных на неделе мы говорили с управляющим партнером крупной консалтинговой компании. В списке его благодарных клиентов и западные фирмы, и наши райисполкомы. Пока его все чаще просят проводить тренинги по маркетинговым ходам. Но именно их он и советует взять на вооружение всем замам по идеологии. Ведь вера людей в свою компанию очень похожа на веру потребителей определенным торговым маркам. И если идея у идеолога есть, доносить ее нужно с умом.

Евгений Зуев, управляющий партнер консалтинговой группы:

– Донесение информации о том, что компания собирается выпустить на рынок новый продукт, для грузчиков и для, допустим, специалистов по продажам должно быть разным. Для одних людей, например, нужно организовать мультимедийную презентацию, с современными выкладками и технологиями, а для других нужно на простом языке объяснить: «ребята, если мы выведем на рынок новый продукт, то у нас будет больше работы, больше зарплата, больше вам счастья в личной жизни».

Корпоративная идеология как атомная энергия, может превратиться в АЭС и приносить пользу, а может стать атомной бомбой, которая разрушит компанию изнутри. Простой пример, говорит Евгений, когда руководитель говорит коллективу «наши главные ценности – люди», а коллектив-то знает, что еще вчера троих уволили. Кажется мелочь, но если двойных стандартов много – лучшие работники уйдут, а с худшими далеко не уедешь.

Евгений Зуев:

– Идеология – это не изобретение Советского Союза, это не изобретение какой-то локальной территории. Поэтому, бояться ее не надо, ее надо правильно использовать.

Компания «Coca-cola» в год на корпоративную идеологию тратит 70 миллиардов долларов, в этом же списке все мировые гиганты от «Microsoft» до «Sony». Теперь уже и 90% белорусов, которые ищут новую работу, в первой тройке пожеланий указывают культуру компании. И именно корпоративная идеология всегда очень плотно связана с идеологией государственной. Простой пример – та же самая девальвация.

Евгений Зуев:

– Нужно донести коллективу, что не просто есть факт девальвации, а как это отразится на деятельности всей страны и, в том числе, нашей компании в перспективах не просто завтра, а год, два. В ряде компаний собственники сказали: девальвация коснулась всех и вас тоже, поэтому, я извиняюсь, зарплата какая была такая и останется. Но то, что вы потеряли какое-то количество процентов – это ваши проблемы, живете в такой стране. И все как бы спихнули на страну. Мне знакомы люди, которые сказали о’кей, мы поднимем зарплату на 20%, чтобы вы не потеряли – вот это проявление идеологии на самом деле. Понятно, что затраты вырастут и это отразится на стоимости продукции или услуг, которые оказывает компания, но подход внутрикорпоративный уже кардинально другой.



Алина, сотрудник частного предприятия:

– Идеолог? Не знаю.

Корреспондент СТВ:

– А Олег Герантьевич у вас кто?

Алина:

– По-моему, он у нас инженер по охране труда, насколько я знаю.

Корреспондент СТВ:

– Он еще плюс идеолог у вас.

Алина:

– Да?

Лучший идеолог это тот, которого даже сами работники за идеолога не считают. И ничего странного. Вот Алина ходит в местный поэтический кружок и за это же присутствует на доске почета со своей любовной лирикой. Правда о любви к идеологу, который этот кружок организовал и стенды повесил, еще не писала. Не знала своего героя.

Выставки поделок работников, кружок игры на гитаре, спартакиады. Перечислять можно долго. Здесь все необычно. Даже лозунги.

Олег Степанищев, инженер по охране труда, ответственный за организацию идеологической работы на частном предприятии (Кобрин, Брестская область):

– Один из лозунгов, который существует на нашем предприятии – «о твоей стране узнают по нашей игрушке».

Предприятие это частное, но обязательность работы идеологической – пожелание инвестора из Китая. Бывалый военный, но вечный политрук – теперь у Олега Степанищева очень большая «часть», в которой 1700 работников. Причем 250 из них появились именно в тяжелый 2009 год. Как? Многим можно поучиться.

Олег Степанищев:

– В Китае я не был, не знаю, но очевидно там тоже есть такие структуры, которые занимаются работой с людьми. Сегодня бросить все на самотек и не заниматься людьми, я не знаю, чего тогда можно будет достичь.

Игорь Давидюк, начальник производственного цеха:

– Идеолог у нас занимается работой с людьми, то есть просвещением. Основной упор делается на то, чтобы знакомить работников с тем, что на данный момент представляют собой изделия из пластмассы. У нас даже один человек сочинил песню про станок, на котором он работал.

Да и мы бы тоже песню сочинили. Про идеологов, которые не стоят над душой у журналиста. Олег Герантьевич и вправду оказался тем редким.

Корреспондент СТВ:

– А вы нас так просто оставите здесь, нам можно ходить, снимать?

Олег Степанищев:

– Вы можете снять то, что вас интересует. Любой работник может с вами поговорить.

Корреспондент СТВ:

– Без Вас, без идеолога?

Олег Степанищев:

– Не обязательно стоять над душой каждого человека.



Тем временем на совещании идеологов звучали разные креативные идеи. Правда, со стороны самих идеологов чаще было больше словоблудия и почти никакой конкретики. Двигателем же идеологического прогресса больше выглядели сами руководители предприятий. Вот директор Речицкого метизного завода рассказал про то, как идеальный белорусский гвоздь оказался еще и идеологически продвинутым.

Адам Вашков, директор «Речицкого метизного завода»:

– Когда мы собрались и разрабатывали программу выхода из этого кризиса, то договорились, когда заработная плата станет выше средней по промышленности в республике, мы повесим этот лозунг «Мой завод – моя гордость!», если падает, мы его снимаем. И, слава богу, вот уже семь лет он успешно висит, и когда рабочие идут на работу, они знают, что у нас средняя зарплата хоть чуть-чуть, но выше средней по промышленности.

Мы проверили, и оказалось, все, что говорил на совещании Вашков – правда. В столовой, которая даст фору ресторанам, рабочие по карточке со скидкой могут кушать в кредит. Но даже те, кто приходит на работу с собойкой, все равно, как дома. Такие комнаты на заводе в каждом подразделении.

А здравпункт – его обновили внимание все в тот же непростой 2009 – развернул на заводе целую антитабачную кампанию. Бросил после этого не только директор, но и подчиненные.

Виктор Самончик, главный инженер РУП «Речицкий метизный завод»:

– Я когда бросал, было как, выходишь из дома на работу и куришь, а потом еще на работе. Начал с того, что выходил из дома и не курил. Через неделю рука уже не тянулась к этой сигарете.

Условия работы, стабильная зарплата, хорошее отношение руководства – три кита за которые держатся любые рабочие. Это не так легко, как может показаться – но там, где попробовали, говорят: результаты себя оправдали. По крайней мере, если 20-тилетняя девушка попасть на этот завод очень хотела – значит это дорогого стоит.

Елена Рымаренко, упаковщик РУП «Речицкий метизный завод»:

– Работа коллектива, персонала, отношение начальства, мастеров. Если с какой-то просьбой подойти, они всегда выслушают, помогут.



Итог двухдневному семинару-совещанию идеологических работников подводил глава президентской администрации. Никакого формализма и шаблонов – акцентировал Владимир Макей.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Роль идеологического актива не должна ограничиваться просто освещением тех или иных мероприятий. Именно идеологи должны в каждом городе и районе, на каждом предприятии и организации четко понять, что еще нужно сделать, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни. Может быть, это даже будут один или два вопроса, зато таких, которые государство, или сами граждане при его поддержке, в силах решить. А во-вторых, они действительно важны и чувствительны для наших людей.



Мы же тоже решили поставить в этом сюжете свою «идеологическую» точку. И для этого задали минчанам ну совсем простые вопросы....

Корреспондент СТВ:

– Вы обращали на них внимание бигборды «Я люблю Беларусь»?

Житель Минска:

– Нет.

Корреспондент СТВ:

– А вы вообще Беларусь любите?

Жители Минска:

– Ну конечно!

– Люблю.

– Конечно! Это ведь наша Родина!

– Это моя Родина, я здесь родился, поэтому я ее и люблю;

– Потому что я патриот, хотя бы поэтому.

Эти бигборды появились в столице накануне совещания идеологов. Правда, на признание в любви к своей Родине многие просто не обратили внимание. Почему – вопрос другой и, наверное, хороший повод подумать. Но ведь для того, чтобы мы и вы любили нашу с вами Родину, наверное, каждый раз заканчивать наши сюжеты вот так совершенно необязательно.

Наталья Копотева, Ирина Юзвак, Александра Кулакова, Александр Добриян, Вячеслав Комиссаров, Юрий Карнелович, телекомпания СТВ.