Фото. Уникальная экспозиция раритетов двух мировых войн

В ней – более тысячи редких экземпляров. География экспонатов так же обширна. Житель Пинска решил показать всем свою частную коллекцию, чтобы люди помнили, какой ценой досталась Великая Победа.

Алексей Тикунов, коллекционер:

– Первый противогаз, который был введен, как противогаз. Сделан он из собачьей шкуры, потому что она не имеет поры и не пропускает газ. Производство 1917 года.

Это не единственный военный раритет в коллекции Алексея. Началась она с обыкновенной саперной лопатки. За 5 лет удалось собрать более тысячи редких экземпляров. Да и задачу коллекционер поставил перед собой непростую: собрать всю историю двух мировых войн в одной коллекции. Для точности дела пришлось заглянуть в литературу.

Алексей Тикунов:

– Только на основе литературы, глубокого изучения, можно видеть и ошибки, которые авторы допускают в книгах. Те элементы, когда действительно их руками потрогаешь, понимаешь, как реально все это комплектовалось, как это все носилось.

География экспонатов так же обширна. Среди них есть и японская шинель, и румынский шлем, и даже форма африканского корпуса вермахта. В коллекции представлены обмундирование и снаряжение практически всех стран, принимавших участие в военных баталиях.

После того, как в 1941 году немцы замерзли под Москвой, тогда стоял 30-градусный мороз, в истории немецкого обмундирования впервые появилась зимняя униформа. Для сравнения. В одной шинели пришли. Дальше ее значительно утеплили и удлинили, а в дополнение к ботинкам, выдали настоящие валенки.

Кроме военного обмундирования Алексей Тикунов собрал и уникальную коллекцию денежных знаков. Здесь есть бумажные копейки. Золотые червонцы, которые можно было обменять на драгоценные граммы. И даже отрезные деньги номиналом в 15, 30 и 60 рублей.

Алексей Тикунов:

– Здесь представлен стенд денежных знаков 1919-1921 годов. Из себя они представляли купюры, которые были отпечатаны на слабенькой бумаге. Эта бумага, практически, ничем не отличалась от газетной.

Свою коллекцию Алексей не скрывает от посторонних глаз. Периодически выставляет в музеях.

Михаил Буд-Гусаим , посетитель выставки:

– Много эксклюзивных вещей, которые впервые видишь.

Но это не главное. Главное, считает сам автор, чтобы люди помнили, какой ценой досталась Великая Победа.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Пинск, Брестская Область.