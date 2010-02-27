Потепление становится все более опасным для любителей зимней рыбалки

Оттепель пришла в Беларусь еще в начале недели и не добавила прочности льду на поверхности водоемов. С потеплением он становится рыхлым и не выдерживает нагрузок.

Однако, многие рыбаки, видимо, пока об этом не думают и не собираются отказывать себе в удовольствии. Видимо, как обычно, надеются на удачу. И хотя пострадавших пока нет, специалисты уже предупреждают.

Игорь Галковский, начальник водолазно-спасательной службы города Минска:

– Во-первых, засыпаны все промоины. Не видно, где какой лед: тонкий или толстый. А так как на наших водоемах очень много криниц, а температура воды в криницах всегда плюсовая, и она со дна уже промывает лед, т. е. делает его тонким.