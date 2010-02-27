В столичной гимназии номер 31 необычным образом простились с зимой

Ее проводы отметили не совсем традиционно: без блинов, зато на свежем воздухе и со спортивным азартом. Школьники состязались в метании снежков, лыжной и даже саночной гонках.В ход пошел почти весь школьный инвентарь. Официально акцию приурочили к масленичной неделе, однако, неофициально, призналась позже руководитель гимназии, такую снежную зиму очень жаль. К тому же, на активный отдых детей вдохновили и достижения наших олимпийцев.