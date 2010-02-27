Итоги республиканской акции «Рожденные в Беларуси» подвели в Минске

Наша страна в песнях, стихах и рисунках детей. Свыше тысячи творческих работ, посвященных Году родной земли, просмотрело жюри. И только 33 школьника получили награды в различных номинациях.

Юлия Дмитрук, победительница конкурса «Рожденные в Беларуси»:

– Когда я рисую Беларусь, я использую только яркие краски.

Закон авторской живописи Юлии Дмитрук. Знакомые просторы родного края – в акварельном варианте. Но воображение воспитанницы школы-интерната из Витебской области куда ярче.

Юлия Дмитрук:

– Если бы мне дали волшебные краски и была бы возможность, чтобы моя картина ожила, я бы нарисовала возле лесов, полей красивых полей большой голубой водопад.

Сегодня все аплодисменты и вспышки фотографов ему. Хотя самый юный победитель конкурса и сам отлично видит нужный ракурс через объектив.

Александр Миткевич, победитель конкурса «Рожденные в Беларуси»:

– На фотографии – я несу стопку сена – это я помогаю дедушке и бабушке.

Беларусь в песнях, стихах и рисунках. Креативное творчество юных художников успешно можно перенести на сувенирную продукцию. Идею подсказали сами дети.

Свыше тысячи работ и 33 из них лучшие. В творческих лидерах – Витебская и Гомельская область.

Наталья Обровец, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

– Очень много ярких рисунков, фотографий родной природы. И когда смотришь на эти фотографии, действительно понимаешь, до какой степени красивая Республика Беларусь. Даже в тех укромных местах, которые зачастую мы не замечаем.

Проект «Рожденные в Беларуси» стартовал в апреле 2009 года. Кроме творческих занятий, ребята сажали деревья и растили цветы. И все для того, чтобы земля стала краше.

Ольга Юруть, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.