Фото и видео в соцсетях с незаконных массовых мероприятий. Какая ответственность за это предусмотрена?

Дмитрий Курьян, временно исполняющий обязанности начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Безусловно. Любая прямая трансляция с мест проведения несанкционированных массовых мероприятий [запрещена – прим. ред.], и неважно это журналист или просто иное лицо. Основный критерий, который относят к этому правонарушению, это то, что проводятся несанкционированные массовые мероприятия, а лицо осуществляет его онлайн-трансляцию (независимо какими средствами и способами), таким образом осуществляя пропаганду, рекламу данного правонарушения. Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях является правонарушением.

Что предусмотрено за нарушение закона?

Дмитрий Курьян:

За участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий предусматривается законодательством Республики Беларусь как административная ответственность, так и уголовная. Административная ответственность у нас предусмотрена по статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях с учетом изменений, которые вступили [в силу – прим. ред.] с 1 марта 2021 года. Административная ответственность серьезно ужесточена за подобные правонарушения. Лицо, которое совершит подобное правонарушение, подлежит ответственности и может быть наказано как штрафом, так и общественными работами, административным арестом. При этом участник несанкционированного массового мероприятия может быть подвергнут штрафу до 100 базовых величин, организатор – до 150, в том числе общественные работы и административный арест.