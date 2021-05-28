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Мария Захарова: то, что натворили западники, введя запрет на полёты через Беларусь, – полная безответственность

28 мая 2021 10:27
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Новости Беларуси. Авиационная блокада Беларуси – одна из обсуждаемых тем в мире. Высказалась об этом и официальный представитель МИД России на своей странице в Facebook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова: то, что натворили западники, введя запрет на полёты через Беларусь, – полная безответственность-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, – полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл.

Дипломат также отметила, что Евросоюз практически за один день смог перекроить маршруты сотен рейсов, доставив колоссальные неудобства гражданам, тогда как в других проблемных вопросах проявляет наглядную нерасторопность.

«Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», – подчеркнула Мария Захарова.

# Авиасообщение # общество # Мария Захарова # Фотофакт

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