Прямой эфир

«Белавиа» отменила полёты в Таллин до 28 августа

28 мая 2021 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 мая еще одно воздушное направление «Белавиа» вынуждена отменить. До 28 августа наши самолеты не будут летать в Таллин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.

«Белавиа» отменила полёты в Таллин до 28 августа-1

На сайте «Белавиа» приносятся извинения пассажирам за неудобства, которые возникли не по вине авиакомпании. Здесь также отметили, что в течение года с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников
28 мая 2021 10:07

Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников

​Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом
28 мая 2021 10:04

​Президент Беларуси вылетел в Сочи с рабочим визитом

Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист
28 мая 2021 09:06

Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист