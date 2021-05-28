«Белавиа» отменила полёты в Таллин до 28 августа

Новости Беларуси. 28 мая еще одно воздушное направление «Белавиа» вынуждена отменить. До 28 августа наши самолеты не будут летать в Таллин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте «Белавиа» приносятся извинения пассажирам за неудобства, которые возникли не по вине авиакомпании. Здесь также отметили, что в течение года с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.