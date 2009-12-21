Фото: Бриттани Мерфи До и После пластической операции

В феврале 2008 года на ньюйоркской Неделе моды Бриттани Мерфи стала пользоваться повышенным вниманием репортеров из-за явных изменений в своем внешнем виде.

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Очевидно, девушка увеличила губы. И не могу сказать, что получилось красиво. Возможно, впрочем, фото сделано вскоре после процедуры, и у нее просто еще не спали отеки. Отеки видны и в области носогубных сладок. Может быть, так распространился отек при введении филлера в губы, а может, дело в каких-нибудь инъекциях, сделанных не лучшим образом. В кожу лба, скорей всего, делали инъекции ботокса: брови выглядят неестественно высоко приподнятыми, кожа идеально гладкая. В своем естественном виде Бриттани нравится мне гораздо больше.

На фото Бриттани Мерфи в феврале 2008 года и в 2006 году.

Слухи о коррекции внешности Бриттани Мерфи уже не в первый раз появляются в прессе. Несколько лет назад, когда актриса готовилась к свадьбе с Джо Макалусо, появилась информация, что она сделала коррекцию формы носа. Свадьба так и не состоялась, а Бриттани Мерфи выступила с опровержением: «Это неправда. Хотя я три раза ломала нос, но ни разу не исправляла его. Это вовсе не значит, что я осуждаю тех, кто прибегает к пластической хирургии. Если кто-то думает, что будет чувствовать себя лучше после пластики, то пусть поступает, как считает нужным».