Форум регионов Беларуси и России может пройти сразу в двух городах

Подготовка к проведению очередного Форума регионов Беларуси и России уже началась. Вопросы организации предстоящего мероприятия, которое пройдет в Витебске и области, обсудили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонняя встреча прошла в рамках 11-го заседания Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. В этот раз провести Форум регионов предлагается в двух городах. Витебск станет идеальной площадкой для пленарного заседания, выставок, концертных программ. Но мы предлагаем партнерам поближе познакомиться и с древнейшим городом нашей страны Полоцком. Обсудили стороны также тематику форума. Это совместное инновационное развитие, реализация союзных программ, в частности импортозамещения.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Мы решили, что эти встречи в рамках Межпарламентской комиссии должны проходить как минимум два раза в год, а не один, как ранее. Во-вторых, мы должны посвятить часть этого времени на наших межпарламентских комиссиях рассмотрению вопроса, как реализуются подписанные договоры, соглашения, контракты между нашими регионами. Что им мешает, как стимулировать развитие этого сотрудничества.

Перспективой для двух стран также является выработка единых подходов к регулированию наиболее важных общественных отношений в различных сферах.