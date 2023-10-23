Форум инженерных вузов Союзного государства пройдёт в Минске

Он проводится с 2012 года и привлекает широкий круг молодых ученых и инженеров к обсуждению перспектив научно-технического сотрудничества, участию в решении задач, возникающих на пути научной и промышленной интеграции Беларуси и России.

Георгий Вершина, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Конечно, это мероприятие Союзного государства, следовательно, это Россия и Республика Беларусь. Примут участие (по сегодняшним данным) не менее 40 университетов в России и как минимум все технические университеты Республики Беларусь. Это обязательства, которые сегодня есть по регистрации. Но фактически уже можно считать, что это форум международный. Очень много желающих, которые зарегистрировались сегодня для участия в форуме. Это Республика Узбекистан, Казахстан, Китай и дальше можно проводит примеры. Фактически он приобрел международный масштаб.