Форум инженерных вузов Союзного государства пройдёт в Минске
Новости Беларуси. Уникальная возможность показать свои идеи, технологии, разработки в самых разных отраслях. XII Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства начинается сегодня, 23 октября, в Минске на базе БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он проводится с 2012 года и привлекает широкий круг молодых ученых и инженеров к обсуждению перспектив научно-технического сотрудничества, участию в решении задач, возникающих на пути научной и промышленной интеграции Беларуси и России.
Георгий Вершина, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Конечно, это мероприятие Союзного государства, следовательно, это Россия и Республика Беларусь. Примут участие (по сегодняшним данным) не менее 40 университетов в России и как минимум все технические университеты Республики Беларусь. Это обязательства, которые сегодня есть по регистрации. Но фактически уже можно считать, что это форум международный. Очень много желающих, которые зарегистрировались сегодня для участия в форуме. Это Республика Узбекистан, Казахстан, Китай и дальше можно проводит примеры. Фактически он приобрел международный масштаб.
С этого года особенность форума в том, что из пилотного проекта он преобразован в основное мероприятие Союзного государства и проходит отдельной строкой в его бюджете. Теперь это крупнейшая на евразийском пространстве авторитетная площадка.