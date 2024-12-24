Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года
Сохранить в сердцах детей веру в чудо – главное, зачем в Василевичскую школу-интернат 24 декабря приехали заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и руководство Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Василевичах учатся 82 ребенка с нарушениями зрения со всей Гомельской области. С ними работают талантливые педагоги-дефектологи, офтальмологи. Благодаря их старанию, некоторым детям удается улучшить здоровье и даже перейти в обычную школу. Выпускники с теплотой вспоминают своих учителей. И под новый год обязательно оправляют им открытки.
Людмила Зуенок, директор Василевичской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Пришла открытка в школу от выпускницы, которая выпустилась со школы в 1968 году. Она пишет стихи, и там такая строчка: когда я ложусь спать, я просыпаюсь и мне почти каждый день снится школа, я здесь с вами, со школой вместе.
Воспитанники школы-интерната не так хорошо видят мир, как его чувствуют. Доказательством этому стало роскошное представление, которое ребята подготовили для гостей. Даже взрослым было трудно сдержать эмоции.
Я обожаю просто этот Новый год! Все просто там празднуют, подарки, веселье!
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Участие в этом мероприятии создает тоже совсем другой фон. Светлый, белый для работы. Начало нового года будет с учетом этих эмоций, с учетом этого настроения, которое создано в этом зале 24 декабря.
Денежные сертификаты, техника, сладости и специальный комплекс, который призван облегчить учебный и воспитательный процесс. Все подарки едва уместились под елкой. Но главное – праздничная атмосфера, в которую удалось окунуться и детям, и взрослым.