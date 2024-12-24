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Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года

24 декабря 2024 19:03
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Сохранить в сердцах детей веру в чудо – главное, зачем в Василевичскую школу-интернат 24 декабря приехали заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и руководство Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Василевичах учатся 82 ребенка с нарушениями зрения со всей Гомельской области. С ними работают талантливые педагоги-дефектологи, офтальмологи. Благодаря их старанию, некоторым детям удается улучшить здоровье и даже перейти в обычную школу. Выпускники с теплотой вспоминают своих учителей. И под новый год обязательно оправляют им открытки.

Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года-2

Людмила Зуенок, директор Василевичской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Пришла открытка в школу от выпускницы, которая выпустилась со школы в 1968 году. Она пишет стихи, и там такая строчка: когда я ложусь спать, я просыпаюсь и мне почти каждый день снится школа, я здесь с вами, со школой вместе.

Воспитанники школы-интерната не так хорошо видят мир, как его чувствуют. Доказательством этому стало роскошное представление, которое ребята подготовили для гостей. Даже взрослым было трудно сдержать эмоции.

Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года-4

Я обожаю просто этот Новый год! Все просто там празднуют, подарки, веселье! 

Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года-6

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Участие в этом мероприятии создает тоже совсем другой фон. Светлый, белый для работы. Начало нового года будет с учетом этих эмоций, с учетом этого настроения, которое создано в этом зале 24 декабря.

Денежные сертификаты, техника, сладости и специальный комплекс, который призван облегчить учебный и воспитательный процесс. Все подарки едва уместились под елкой. Но главное – праздничная атмосфера, в которую удалось окунуться и детям, и взрослым.

# Анатолий Сивак # Новый год

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