Руководство Гомельского облисполкома посетило Василевичскую школу-интернат в преддверии Нового года

Сохранить в сердцах детей веру в чудо – главное, зачем в Василевичскую школу-интернат 24 декабря приехали заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и руководство Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Василевичах учатся 82 ребенка с нарушениями зрения со всей Гомельской области. С ними работают талантливые педагоги-дефектологи, офтальмологи. Благодаря их старанию, некоторым детям удается улучшить здоровье и даже перейти в обычную школу. Выпускники с теплотой вспоминают своих учителей. И под новый год обязательно оправляют им открытки.

Людмила Зуенок, директор Василевичской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения:

Пришла открытка в школу от выпускницы, которая выпустилась со школы в 1968 году. Она пишет стихи, и там такая строчка: когда я ложусь спать, я просыпаюсь и мне почти каждый день снится школа, я здесь с вами, со школой вместе. Воспитанники школы-интерната не так хорошо видят мир, как его чувствуют. Доказательством этому стало роскошное представление, которое ребята подготовили для гостей. Даже взрослым было трудно сдержать эмоции.

Я обожаю просто этот Новый год! Все просто там празднуют, подарки, веселье!