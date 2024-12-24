Президент передал подарки постояльцам Логишинского дома милосердия
От всей души! Постояльцам Логишинского дома милосердия в Пинском районе передали подарки и теплые пожелания от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальном учреждении проживают 43 пожилых человека. Дом милосердия – пример успешного государственно-частного партнерства. Одним из первых в стране прошел процедуру государственного лицензирования. Еще одним адресатом добра стал социально-реабилитационный центр Святого Луки в Минском районе, где дети ежедневно противостоят сложным диагнозам.
Подробности в материале Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Об урожае с президентского подворья слагают легенды. Практически выставочный экземпляр. И такие лучшие образцы – для самых важных адресатов.
К праздничному столу в канун католического Сочельника для постояльцев от Президента передали больший продуктовый набор со сладостями от белорусских кондитерских фабрик, сырами и мясными изделиями. А также овощи и фрукты.
Владимир Белов, постоялец Логишинского дома милосердия:
Спасибо им, что не забывают нас, именно пенсионеров, ветеранов труда. Внимание на Новый год и Рождество Христово.
Одним из учредителей Дома милосердия выступает католическая церковь, но здесь принимают людей всех вероисповеданий. Постояльцы из Брестской и Гомельской областей, Минска. В планах в 2025 году перейти на электроотопление, проект реконструкции уже готов. Это снизит себестоимость услуг. Сегодня в Брестской области 11 государственных пансионатов для престарелых и инвалидов и 3 частных – каждый успешно прошел процедуру государственного лицензирования. Но с каждым годом спрос на социальные услуги растет.
Подробности в видео.