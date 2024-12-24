Президент передал подарки постояльцам Логишинского дома милосердия

От всей души! Постояльцам Логишинского дома милосердия в Пинском районе передали подарки и теплые пожелания от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальном учреждении проживают 43 пожилых человека. Дом милосердия – пример успешного государственно-частного партнерства. Одним из первых в стране прошел процедуру государственного лицензирования. Еще одним адресатом добра стал социально-реабилитационный центр Святого Луки в Минском районе, где дети ежедневно противостоят сложным диагнозам. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Об урожае с президентского подворья слагают легенды. Практически выставочный экземпляр. И такие лучшие образцы – для самых важных адресатов.

К праздничному столу в канун католического Сочельника для постояльцев от Президента передали больший продуктовый набор со сладостями от белорусских кондитерских фабрик, сырами и мясными изделиями. А также овощи и фрукты.

Владимир Белов, постоялец Логишинского дома милосердия:

Спасибо им, что не забывают нас, именно пенсионеров, ветеранов труда. Внимание на Новый год и Рождество Христово.