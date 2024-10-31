Муковозчик: в условиях крайней нищеты ежедневно проживают 2,5 миллиона поляков

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Про три эмоции хочу рассказать вам сегодня. Вот П – это понимание и Польша. Польский комитет европейской сети по борьбе с бедностью в своем докладе привел цифры: «В условиях крайней нищеты ежедневно проживают 2,5 млн поляков». При численности населения Польши в 36,5 миллионов человек – это 7%. Ужас-ужас. Число нищих только с 2022 по 2023 год выросло с 1,7 до 2,5 миллионов человек, из которых около полумиллиона детей. Всего же, согласно данным отчета, «до 17 миллионов поляков живут ниже социального минимума». Это, знаете ли, почти половина соседней страны! Что такое «ниже минимума»? Сами же поляки расшифровывают так: «Жизнь ниже прожиточного минимума означает, что не хватает денег, например, на то, чтобы иметь доступ в интернет дома, чтобы раз в месяц ходить в кино или с ребенком в игровую комнату, или кататься на коньках, платить стоматологу за анестезию, покупать детям книги и т. д.

Андрей Муковозчик:

Давайте вспомним, что Польша при этом из бюджета Евросоюза получает самые большие суммы дотаций, примерно по дюжине миллиардов евро в год (втрое больше тех, кто на вторых местах). А если бы их, этих дармовых (без отдачи) денег не было, как бы тогда выглядело «польское экономическое чудо», которого на самом деле просто нет? Экономить так, чтобы не платить зубному за обезболивание, – это, знаете ли… Впрочем, шоковая терапия по доктору Бальцеровичу, плюс рецепты МВФ и Сороса, именно так и выглядит. Ведь как в старину лечили зубы? Рауш-наркоз, то есть дубинкой по голове – и, как говорится, делай с ним, что хошь.

Андрей Муковозчик:

А вот другая эмоция – гневливость. Гоголь, помнится, писал: «Оно, конечно, Александр Македонский – герой, но зачем же стулья ломать?» В Бразилии (да-да, именно там, где много-много всего), на уроке биологии учительница, войдя в раж, вскочила на стул, повернулась к аудитории задом и оголилась. Зрелище, доложу я вам, словами не передать. Вы ж еще учтите, что та Тертулиана Лустоса – транс. Трансформер. Трансгендерная женщина, иначе говоря, биологически бывший мужик – а может и нет, кто их там разберет? Прикинули? Да к тому же оказывается, что такое вот поведение – даже не эксцесс. Не «стулья ломать». Это целая методика преподавания, даже название трансами придумано: «освобождающая педагогика». В общем, старшеклассники, безусловно, впечатлились. Как и их родители. Как и бразильская общественность. Как и весь, в общем-то, мир.