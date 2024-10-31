В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи

В Свислочи спустили на воду речной трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он предназначен для организации водных прогулок по акватории водохранилища Дрозды. Вместимость составляет 12 человек. Сейчас он работает в тестовом режиме, а полноценно функционировать начнет в весенне-летний период 2025 года.

Сергей Мусиенко:

Это уникальный объект в масштабах Республики. На мой взгляд, такого не было. И всем районом Беларуси нужно изучать опыт Минска, как в мегаполисе сделать зону отдыха, комфортную для горожан.

Пока что речной трамвай курсирует один по водной глади. В дальнейшем водный парк обязательно пополнится.