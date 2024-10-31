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В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи

31 октября 2024 17:50
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В Свислочи спустили на воду речной трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он предназначен для организации водных прогулок по акватории водохранилища Дрозды. Вместимость составляет 12 человек. Сейчас он работает в тестовом режиме, а полноценно функционировать начнет в весенне-летний период 2025 года.

В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи-2

Дмитрий Шаврук, директор предприятия:
Над дизайном трамвая работала группа лучших специалистов. Изучалось общественное мнение. Будет разработан водный маршрут.

В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи-4

Сергей Мусиенко:
Это уникальный объект в масштабах Республики. На мой взгляд, такого не было. И всем районом Беларуси нужно изучать опыт Минска, как в мегаполисе сделать зону отдыха, комфортную для горожан.

Пока что речной трамвай курсирует один по водной глади. В дальнейшем водный парк обязательно пополнится.

# Транспорт Минска # Необычный транспорт

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