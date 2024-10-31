Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев

В Минске живет дворник, который не просто выполняет свои обязанности, а ищет яркие краски в осеннем дне. Денис Юрков создает картины из природных материалов. Тематика разнообразная. А цель одна – создать настроение минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис всегда мечтал о работе, которая позволила бы ему быть активным и полезным. И он нашел себя. Создают красоту и уют в Минске. Работает дворником на проспекте Пушкина. Данная территория стала не только местом труда, но и площадкой для творчества.

Денис Юрков, дворник ОАО «Белэнергоремналадка»: График моей работы начинается в 6 часов 30 минут. В первую очередь я убираю территорию, прохожу вокруг общежития, подметаю окурки, бумажки. Еще в мои обязанности входит мусоропровод.

Каждую осень, когда деревья сбрасывают листву, Денис не просто подметает опавшие листья – он создает из них удивительные композиции. Просто чтобы порадовать себя и прохожих.

Денис Юрков:

Больше всего мне нравятся такие рисунки, как солнышко, смайлики, улыбки, вначале я это для себя рисовал, чтобы это поднимало мне настроение, чтобы сохранилось у меня на фотографиях, на видео. Когда окружающие люди это увидели, начали ко мне обращаться, я делал то, о чем меня просили.