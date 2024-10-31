Прямой эфир

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев

31 октября 2024 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске живет дворник, который не просто выполняет свои обязанности, а ищет яркие краски в осеннем дне. Денис Юрков создает картины из природных материалов. Тематика разнообразная. А цель одна – создать настроение минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О том, как креативный дворник совмещает работу и хобби, в материале Анастасии Близнюк.

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев-2

Денис всегда мечтал о работе, которая позволила бы ему быть активным и полезным. И он нашел себя. Создают красоту и уют в Минске. Работает дворником на проспекте Пушкина. Данная территория стала не только местом труда, но и площадкой для творчества.

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев-4

Денис Юрков, дворник ОАО «Белэнергоремналадка»:
График моей работы начинается в 6 часов 30 минут. В первую очередь я убираю территорию, прохожу вокруг общежития, подметаю окурки, бумажки. Еще в мои обязанности входит мусоропровод.

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев-6

Каждую осень, когда деревья сбрасывают листву, Денис не просто подметает опавшие листья – он создает из них удивительные композиции. Просто чтобы порадовать себя и прохожих.

Денис Юрков:
Больше всего мне нравятся такие рисунки, как солнышко, смайлики, улыбки, вначале я это для себя рисовал, чтобы это поднимало мне настроение, чтобы сохранилось у меня на фотографиях, на видео. Когда окружающие люди это увидели, начали ко мне обращаться, я делал то, о чем меня просили. 

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев-8

На составление картин из листьев у талантливого дворника уходит порядка двух-трех часов. Радовать прохожих такая композиция может почти неделю.

Далее смотрите в видео.

# ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи
31 октября 2024 17:50

В Минске в тестовом режиме запустили речной трамвай по Свислочи

Творческие коллективы Советского района приняли участие в международном фестивале «Палитра народов»
31 октября 2024 17:50

Творческие коллективы Советского района приняли участие в международном фестивале «Палитра народов»

Для членов Молодёжного совета при Мингорсовете провели мастер-класс по ораторскому искусству
31 октября 2024 17:49

Для членов Молодёжного совета при Мингорсовете провели мастер-класс по ораторскому искусству