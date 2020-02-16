«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антон Кузьмицкий уже 10 лет следит в пуще за пернатыми. Говорит: «плюс» не только помогает выжить зимующим видам (некоторые уже начали распределяться на гнездовые участки), но и возвращает «ближних мигрантов», позволяет водоплавающим не улетать. Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы