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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

16 февраля 2020 17:17
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Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц-1

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц-3

Антон Кузьмицкий уже 10 лет следит в пуще за пернатыми. Говорит: «плюс» не только помогает выжить зимующим видам (некоторые уже начали распределяться на гнездовые участки), но и возвращает «ближних мигрантов», позволяет водоплавающим не улетать.

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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц-6

Антон Кузьмицкий, орнитолог, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Кряквы, лебеди и другие виды практически уже очень хорошо держат руку на пульсе погоды и могут совершать какие-то кочевки, и они практически адаптировались. Даже формируются целые популяции, которые не улетают на зиму отсюда.

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц-9

# Птицы Беларуси # общество # Антон Кузьмицкий # Фотофакт

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