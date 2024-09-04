«Форма не должна быть загнана в определенные рамки». Многодетная мама обратилась к властям и легпрому

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Юлия Шапор, многодетная мама:

У меня шестеро детей, первый ребенок уже давно окончил школу, ему 21 год. Мы ходили в школу, когда как раз таки отменили школьную форму. Для него как для мальчика, особенно в подростковом периоде, это было очень сложно, потому что у детей начинается – они хорохорятся брендами, но дети то сами деньги не зарабатывают, они на иждивении у родителей.

Я, конечно же, за форму, но ценовая политика – это раз. Второе – только в прошлом-позапрошлом году ввели жилетки, шевроны и разрешили брюки, этот год – заново все пересматривать. Получается, что каждый год нужно вкладываться в школьную форму.

Нет такого, как, например, когда училась в школе я. Была коричневая школьная форма, которая замечательно смотрелась – фартук, на праздник белый фартук. Но она была просто отвратительная – шерстяная. На нее только посмотришь – уже хочется упасть в обморок.

Хотелось бы обратиться к правительству и легпрому, чтобы вы рассмотрели разные варианты исполнения. Есть также дети разной комплекции. Здесь не только рост идет, нужно учитывать, что есть полные детки. Иногда у детей бывают болезни, им нельзя плотные брюки, которые носят взрослые сформированные мужчины.

Форма не должна быть загнана в определенные рамки. Должен быть какой-то выбор. И не так, как некоторые школы – черные брюки, белая рубашка и больше ничего. А почему нельзя голубую рубашку, черную? Это тоже деловой стиль.