Форма лодочки – древняя традиция. Готовим хачапури по-аджарски, как в Грузии

Хачапури – вкус солнечной Грузии. Без этой ароматной выпечки не обходится ни одно застолье. За колоритом мы обратились к семье Хецуриани. Восточные рецепты и ресторан на дому для вас.

Мария Хецуриани, кулинар:

Вашему вниманию мы представим хачапури по-аджарски. Дети мне в этом будут помогать, они у меня главные повара в семье – Давид и Платон. Залили по полстакана воды и молока. Добавляем ложку сахара, щепотку соли, полпачки дрожжей. Засыпаем немного муки, перемешиваем и отправляем отдохнуть в теплое место, чтобы все ингредиенты подружились, а дрожжи вступили в силу.

Мария Хецуриани:

Опара наша готова. Теперь доведем тесто до своего логического завершения. Добавляем еще стакана два муки, подсолнечное масло и поставим еще на час постоять. Будешь жмякать руками?

– Да. Часок в веселой компании пролетел незаметно, тесто похорошело на глазах. Время формировать хачапури. Форма лодочки – древняя традиция. Жены моряков так пекли сырные лепешки и отправляли мужей в дальнее плавание.

Мария Хецуриани:

В хачапури добавляется сыр сулугуни, иногда его смешивают с творогом, обычным сыром. На краешек один, на краешек второй. Этот краешек берем и закрываем. Аккуратно делаем сырные бортики. Центр судна щедро заполняем сулугуни. Перекручиваем, вытягиваем края и отправляем в духовку. Мария Хецуриани:

Духовка предварительно разогрета на 180 градусов. Приблизительно на 15 минут.

Наблюдать за золотистой корочкой – истинное удовольствие. Ароматерапия гарантирована. В конце в румяные хачапури добавляем желтки и снова отправляем в духовку на пару минут.