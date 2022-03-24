Обоняние после ковида восстанавливается в среднем за 2 недели. Что же делать, если этого не произошло?

Сегодня потеря вкуса и запаха – проблема многих. Обычно это первый звоночек того, что у вас коронавирус.
Сегодня потеря вкуса и запаха – проблема многих. Обычно это первый звоночек того, что у вас коронавирус.
Александра Мытникова:
В 2020 году весной я переболела коронавирусом достаточно серьезно, потому что я потеряла нюх и рецепторы вкуса. Я думала, что все восстановится самостоятельно. Прошел месяц, два, полгода, потом еще и год, и, к сожалению, моя проблема не ушла сама по себе. Я обращалась к врачу, и, к сожалению, мне не помогли. Сказали, что это должно самостоятельно пройти. Не могу сказать, что на 100 % я чувствую все запахи, как раньше.
Алексей Перминов, оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук:
Считается, что потеря вкусов и запахов может быть связана как с нарушением проведения воздуха в те зоны носа, которые воспринимают запахи, так и с повреждением именно нервных структур, которые эти запахи уже воспринимают. Поэтому непосредственно ковид влияет чаще на вторую часть, именно на нервные структуры.
Насколько быстро у вас пропадет вкус или запах, зависит от того, какой штамм коронавируса вы подхватили. При классическом ковиде обоняние и вкус пропадают быстро. При новых, типа «омикрона», таких симптомов может не быть вовсе.
Алексей Перминов:
Основной вопрос – восстанавливается ли это? Здесь нужно понимать, что должно восстанавливаться, чаще всего восстанавливается в течение двух недель Если это не произошло за 2-3 недели, нужно предпринимать какие-то действия, чтобы ускорить ситуацию.
Проблемы, которые возникают из-за отсутствия вкуса и запаха, делятся на физические и психологические. Физические – это вопросы безопасности, например, контроль качества еды. Психологические – снижение настроения и элементы депрессии. Также это может привести к потере либо набору веса, проблемам с ЖКТ.
Алексей Перминов:
Что можно сделать самостоятельно? Начиная с первых дней, можно тренировать обоняние. Есть специальные методики – обонятельный тренинг. То, что можно сделать дома, – это пробовать нюхать те вещи, те продукты, которые бы вы стали с удовольствием нюхать в обычной жизни. Тот же кофе, чай, ароматические масла, парфюмерия. Даже если человек не чувствует этот запах, мы стоим и какое-то время нюхаем. Ни в коем случае нельзя использовать такие вещи, как нашатырный спирт.
Если ситуация не улучшается, врачи рекомендуют проводить такой тренинг систематически. Сроки восстановления могут растянуться на период от 3 до 9 месяцев ежедневных упражнений. Но в любом случае, прежде чем самостоятельно начинать лечение, необходимо показаться врачу.