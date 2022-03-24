В Беларуси обнулят таможенную пошлину на ввоз электромобилей. Что ещё изменится?

Новости Беларуси. В нынешних условиях санкционого давления немаловажно поддерживать инициативы молодых ученых, продвигать новые технологии и проекты, которые ориентированы на замещение импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минимизировать их негативное воздействие и помочь нивелировать финансовую нагрузку на граждан своих стран намерены и в ЕАЭС. Уже предпринят ряд мер, которые касаются таможенно-тарифного регулирования и упрощения некоторых процедур. Так, в Беларуси вновь обнулят ввозную таможенную пошлину на электромобили. Нововведение также коснется граждан, постоянно проживающих в Армении, Казахстане и Кыргызстане.
Александр Гранковский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В прошлом году, согласно поручению Президента Республики Беларусь, была разработана и утверждена комплексная программа по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы. Данная программа предусматривает создание производств электротранспорта и его компонентов, научное обеспечение, развитие зарядной инфраструктуры и формирование комплекса мер по стимулированию развития электротранспорта.
С начала 2022 года импортная пошлина на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС составляет 15 % от таможенной стоимости. Применение тарифной льготы в комплексе с другими мерами должно поспособствовать созданию «окна возможностей» для более широкого распространения таких транспортных средств, а также для их выпуска на территории союза.