В Беларуси обнулят таможенную пошлину на ввоз электромобилей. Что ещё изменится?

Новости Беларуси. В нынешних условиях санкционого давления немаловажно поддерживать инициативы молодых ученых, продвигать новые технологии и проекты, которые ориентированы на замещение импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимизировать их негативное воздействие и помочь нивелировать финансовую нагрузку на граждан своих стран намерены и в ЕАЭС. Уже предпринят ряд мер, которые касаются таможенно-тарифного регулирования и упрощения некоторых процедур. Так, в Беларуси вновь обнулят ввозную таможенную пошлину на электромобили. Нововведение также коснется граждан, постоянно проживающих в Армении, Казахстане и Кыргызстане.