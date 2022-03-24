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Символы, знакомые белорусам с детства. Лучший логотип Года исторической памяти разработал житель Витебска

24 марта 2022 09:49
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Новости Беларуси. К теме, которая пронизывает не только нынешнюю неделю, когда мы вновь вспоминаем Хатынскую трагедию, но и весь 2022 год, – исторической памяти. Длительное время не прекращалась работа по созданию одноименного логотипа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символы, знакомые белорусам с детства. Лучший логотип Года исторической памяти разработал житель Витебска-1

Жюри выбрало лучшую комбинацию. Это бронзовая скульптура «Непокоренный человек» и хатынский колокол. Эту эмблему разработал редактор портала областной газеты «Витебские вести» Петр Чимковский.

Его логотип представляет собой 10 контуров Беларуси. В каждом изображено наиболее символичное памятное место, связанное с Великой Отечественной войной, с привязкой к региону. В Витебске это мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Символы, знакомые белорусам с детства. Лучший логотип Года исторической памяти разработал житель Витебска-4

Петр Чимковский, автор логотипа Года исторической памяти:
Сам я не коренной витебчанин, и для меня именно Витебск ассоциируется с площадью Победы. И когда я выбирал региональную привязку, кроме Витебска Гродно, Могилев, Брест, я именно выбирал те символы, которые людям давно знакомы, знакомы с детства, когда их водили еще в школу. То есть самые главные места, с которыми люди связывают свой населенный пункт.

Символы, знакомые белорусам с детства. Лучший логотип Года исторической памяти разработал житель Витебска-7

Всего на конкурс по лучшему логотипу Года исторической памяти было направлено более 260 заявок. Свои работы представили ученики и сотрудники учреждений образования всех регионов страны.

# Год исторической памяти # общество # Петр Чимковский # Фотофакт

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