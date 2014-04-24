Фонтаны Минска. Как регулируется их работа и каким будет водный сезон-2014?

Фонтаны. Именно с этими декоративными объектами городского ландшафта у минчан неизменно ассоциируется приход солнечных дней. А летом они – не только украшение города, но источник прохлады. А еще фонтаны для горожан – одно из любимых мест встреч.
Первый фонтан в Минске появился ровно 140 лет назад.
Случилось это в 1874 году, когда в Минске – тогда одном из главных городов Северо-Западного края – был пущен водопровод с чистой артезианской водой.
В честь памятного события в Александровском сквере установили фонтан со скульптурой «Мальчик и лебедь». По всей окружности бассейна расположились декоративные лягушки, изо рта которых брызгали струи воды.
Но уже в 30-ых годах, с приходом советской власти, фонтан задумали снести и установить на его месте скульптуру одного из известных революционеров. К счастью, идея так и не воплотилась в жизнь.
Уцелел памятный фонтан и во время Великой Отечественной: была лишь немного повреждена скульптурная композиция.
Позже комплекс пострадал уже в мирное время (у мальчика была сломана рука, у лебедя – шея), но в 80-е годы скульптура была отреставрирована.
Еще одну реконструкцию памятник претерпел в 2011 году. Внешний вид знаменитой скульптурной композиции подкорректировали и теперь она практически не отличался от первоначального варианта.
Сегодня Минск украшает около сотни фонтанов, большинство из которых появилось в столице в послевоенное время. Самым крупным по размеру считается фонтан у Театра оперы и балета. Чтобы его заполнить, понадобится 300 тысяч литров воды. А самое большое количеством струй (их 700) у фонтана на площади Независимости.
Ждем с нетерпением!
Запустить фонтаны в Минске планируется к 1 мая.
Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:
Количество фонтанов раньше было гораздо меньше. Управление культуры не участвовало в этом, торжественных мероприятий не было. Наступал Первомай, праздник для страны, и к этому празднику приурочивали включение. Позже такую традицию завели: включать фонтаны с торжественным мероприятием.
Подготовка к открытию сезона в самом разгаре. На этой неделе сотрудники «Минскзеленстроя» уже опробовала в действии около 20 фонтанов.
Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:
За зимний сезон мы отремонтировали все неисправные электронасосы, восстановили аппараты высокого давления для мытья чаш фонтанов. Закупили практически все расходные материалы и комплектующие для нормальной работоспособности фонтанов. Практически работы уже подходят к завершению. Порядка 70% фонтанов мы уже опробовали. Осталось некоторые фонтаны только помыть и настроить струи. Все к сезону заработает, без сбоев должно все включиться.
«Почистили перышки» после зимы и одному из самых красивых фонтанов столицы – в сквере Янки Купалы. Этот комплекс был открыт в 1972 году в честь 90-летия со дня рождения Янки Купалы.
Запуск большинства городских фонтанов осуществляется через специальные аппаратные.
Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:
Это у нас аппаратная, так называемая комната управления фонтанами. Частотные преобразователи стоят на каждый насос для того, чтобы можно было программировать частоту вращения электронасоса. Чем меньше частота вращения, тем высота струи меньше. В момент настройки мы включаем его изначально на самые низкие обороты частоты вращения электродвигателя, а потом начинаем добавлять, чтобы была какая-то картинка на самом фонтане.
Василий Бахар за свою жизнь запускал знаменитый фонтан не один десяток раз. И всегда чувствует себя немного волшебником, почти как новогодним, ведь запуск фонтанов знаменует приход нового сезона – лета.
Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:
Как жители Минска, так и гости столицы ожидают. Они же не могут собраться вместе. Поэтому каждый двигается к своему фонтану. И если в какое-то время они должны все включиться, все стоят возле своих любимых фонтанов и ожидают это чудо.
Есть в Минске и уникальные фонтаны. Их приводят в действие с помощью специального компьютера.
Он регулирует не только мощность и высоту струй, но и помогает совместить поочередность запуска струй с цветомузыкой. В городе 6 таких фонтанов.
Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:
Достаточно сложно выставлять все эти струи в тот момент, когда идет светомузыкальное сопровождение. Играют не только струи фонтана, но и сам свет. Это достаточно трудоемкая работа. Но мы успеем к сезону.
На проверку самого небольшого фонтана уходит несколько дней. На месте трудится целая бригада специалистов: здесь и слесарь, и ремонтник, и электромонтер, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:
Каждый фонтан по-своему примечателен. Или конструкцией, или аппаратурой, которая стоит, или программным исполнением. По мощности разные. Каждый по-своему хорош.
Майское открытие сезона фонтанов по традиции отметят яркой концертной программой. Главное праздничное действие пройдет у Театра оперы и балета.
Не забудьте и Вы полюбоваться удивительным водным шоу.