Фонтаны Минска. Как регулируется их работа и каким будет водный сезон-2014?

Фонтаны. Именно с этими декоративными объектами городского ландшафта у минчан неизменно ассоциируется приход солнечных дней. А летом они – не только украшение города, но источник прохлады. А еще фонтаны для горожан – одно из любимых мест встреч.

Первый фонтан в Минске появился ровно 140 лет назад.

Случилось это в 1874 году, когда в Минске – тогда одном из главных городов Северо-Западного края – был пущен водопровод с чистой артезианской водой.

В честь памятного события в Александровском сквере установили фонтан со скульптурой «Мальчик и лебедь». По всей окружности бассейна расположились декоративные лягушки, изо рта которых брызгали струи воды.

Но уже в 30-ых годах, с приходом советской власти, фонтан задумали снести и установить на его месте скульптуру одного из известных революционеров. К счастью, идея так и не воплотилась в жизнь.

Уцелел памятный фонтан и во время Великой Отечественной: была лишь немного повреждена скульптурная композиция.

Позже комплекс пострадал уже в мирное время (у мальчика была сломана рука, у лебедя – шея), но в 80-е годы скульптура была отреставрирована.

Еще одну реконструкцию памятник претерпел в 2011 году. Внешний вид знаменитой скульптурной композиции подкорректировали и теперь она практически не отличался от первоначального варианта.

Сегодня Минск украшает около сотни фонтанов, большинство из которых появилось в столице в послевоенное время. Самым крупным по размеру считается фонтан у Театра оперы и балета. Чтобы его заполнить, понадобится 300 тысяч литров воды. А самое большое количеством струй (их 700) у фонтана на площади Независимости.

Ждем с нетерпением!

Запустить фонтаны в Минске планируется к 1 мая.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Количество фонтанов раньше было гораздо меньше. Управление культуры не участвовало в этом, торжественных мероприятий не было. Наступал Первомай, праздник для страны, и к этому празднику приурочивали включение. Позже такую традицию завели: включать фонтаны с торжественным мероприятием.

Подготовка к открытию сезона в самом разгаре. На этой неделе сотрудники «Минскзеленстроя» уже опробовала в действии около 20 фонтанов.

Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

За зимний сезон мы отремонтировали все неисправные электронасосы, восстановили аппараты высокого давления для мытья чаш фонтанов. Закупили практически все расходные материалы и комплектующие для нормальной работоспособности фонтанов. Практически работы уже подходят к завершению. Порядка 70% фонтанов мы уже опробовали. Осталось некоторые фонтаны только помыть и настроить струи. Все к сезону заработает, без сбоев должно все включиться.

«Почистили перышки» после зимы и одному из самых красивых фонтанов столицы – в сквере Янки Купалы. Этот комплекс был открыт в 1972 году в честь 90-летия со дня рождения Янки Купалы.

Запуск большинства городских фонтанов осуществляется через специальные аппаратные.

Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

Это у нас аппаратная, так называемая комната управления фонтанами. Частотные преобразователи стоят на каждый насос для того, чтобы можно было программировать частоту вращения электронасоса. Чем меньше частота вращения, тем высота струи меньше. В момент настройки мы включаем его изначально на самые низкие обороты частоты вращения электродвигателя, а потом начинаем добавлять, чтобы была какая-то картинка на самом фонтане.

Василий Бахар за свою жизнь запускал знаменитый фонтан не один десяток раз. И всегда чувствует себя немного волшебником, почти как новогодним, ведь запуск фонтанов знаменует приход нового сезона – лета.

Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

Как жители Минска, так и гости столицы ожидают. Они же не могут собраться вместе. Поэтому каждый двигается к своему фонтану. И если в какое-то время они должны все включиться, все стоят возле своих любимых фонтанов и ожидают это чудо.

Есть в Минске и уникальные фонтаны. Их приводят в действие с помощью специального компьютера.

Он регулирует не только мощность и высоту струй, но и помогает совместить поочередность запуска струй с цветомузыкой. В городе 6 таких фонтанов.

Василий Бахар, начальник по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

Достаточно сложно выставлять все эти струи в тот момент, когда идет светомузыкальное сопровождение. Играют не только струи фонтана, но и сам свет. Это достаточно трудоемкая работа. Но мы успеем к сезону.

На проверку самого небольшого фонтана уходит несколько дней. На месте трудится целая бригада специалистов: здесь и слесарь, и ремонтник, и электромонтер, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Каждый фонтан по-своему примечателен. Или конструкцией, или аппаратурой, которая стоит, или программным исполнением. По мощности разные. Каждый по-своему хорош.

Майское открытие сезона фонтанов по традиции отметят яркой концертной программой. Главное праздничное действие пройдет у Театра оперы и балета.

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