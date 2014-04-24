Проблема с развороченной лестницей не решается даже после повторного обращения минчан на телевидение

В программе «Столичные подробности» на СТВ показывали сюжет про лестницу во дворе дома по улице Мазурова. На горячую линию телеканала СТВ поступил повторный звонок от жителей дома. К сожалению, никаких мер по восстановлению лестницы не предпринято.

Сколько раз еще надо показать это место потенциального происшествия, а то и трагедии, чтобы коммунальщики приступили к решению проблемы? Вероятно, надо по этой лестнице ежедневно водить чиновников из администрации Фрунзенского района вместе с их женами и детьми.