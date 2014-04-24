Прямой эфир

Проблема с развороченной лестницей не решается даже после повторного обращения минчан на телевидение

24 апреля 2014 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Столичные подробности» на СТВ показывали сюжет про лестницу во дворе дома по улице Мазурова. На горячую линию телеканала СТВ поступил повторный звонок от жителей дома. К сожалению, никаких мер по восстановлению лестницы не предпринято.

Сколько раз еще надо показать это место потенциального происшествия, а то и трагедии, чтобы коммунальщики приступили к решению проблемы? Вероятно, надо по этой лестнице ежедневно водить чиновников из администрации Фрунзенского района вместе с их женами и детьми.

Мы будем еженедельно говорить об этой развороченной лестнице, упоминать тех чиновников, которые не хотят выполнять свои обязанности!

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Олег Усачев

Другие новости рубрики

Все новости
Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Знают ли горожане, когда был возведен этот храм и что в нем находилось в советское время?
24 апреля 2014 11:33

Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Знают ли горожане, когда был возведен этот храм и что в нем находилось в советское время?

51-летняя Джоди Фостер, мать двоих детей, обладательница двух «Оскаров», сыграла свадьбу с подругой
24 апреля 2014 09:56

51-летняя Джоди Фостер, мать двоих детей, обладательница двух «Оскаров», сыграла свадьбу с подругой

Профсоюзному движению Беларуси — 110 лет
24 апреля 2014 06:50

Профсоюзному движению Беларуси — 110 лет