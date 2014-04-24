Свято-Евфросиньевская крестильная церковь в Минске: от армейской палатки до крупнейшего в Беларуси духовно-просветительского центра

Каждую весну в Саду надежды расцветают яблони и груши, символизируя победу жизни над смертью. Этот сад находится на территории прихода иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», основанного в пятую годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, в память о жертвах катастрофы.

Как известно, советская власть проводила богоборческую политику. В результате к моменту распада СССР в Минске сохранилось только два православных храма: Свято-Духов кафедральный собор и церковь Александра Невского на военном кладбище.

Ситуация изменилась в начале 90-х: при застройке каждого микрорайона оставляли площадку для возведения культового места.

26 апреля 1991 года был установлен и освящен закладной камень на пустыре на пересечении улиц Притыцкого и Петра Глебки.

Строительство благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексей ІІ и передал в дар приходу икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость».

Настоятелем был назначен клерик Кафедрального собора священник Игорь Коростылев. Будучи профессиональным архитектором, отец Игорь разработал проект храмового комплекса. А пока проводил служения в приспособленной под церковь брезентовой армейской палатке. 4 года прихожане молились о новом храме в холодном шатре.

Первоначально планировалось построить временную небольшую каменную церковь. Однако проект был изменен. Так появилась органично вписавшаяся в будущий комплекс Свято-Евфросиньевская крестильная церковь.

Она стала первым православным храмом, возведенным в Минске после 1914 года.

Первую литургию в новой церкви совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексей ІІ.

Олег Шульгин, протоирей:

В нашем храме, когда Патриах Алексей II приехал к нам второй раз, он отслужил божественную литургию. В еще недостроенном храме. Но уже тогда присутствовали во время богослужения подарки патриарха Алексея. Это два паникадила и облачение на престол. Такие паникадилы и облачения на престол есть в редких храмах, потому что они действительно очень дорогие и памятные для нас.

После праздничной пасхальной службы 1996 года крестным ходом прихожане переместились в крестильный храм, а на месте алтарной части церкви-палатки со временем отстроили памятную часовню, освященную во имя Святого Духа.

Ольга Черняк, иконописец:

У нас есть свобода, какой-то дух, творчество. Здесь не только имеется в виду изобразительное искусство. То есть каждый в своей области может развиваться.

Иконописная мастерская прихода известна далеко за пределами Беларуси. Ольга Черняк за годы занятия иконописным ремеслом создала ряд икон для Свято-Евфросиньевской крестильной церкви. Кроме того, ее работы украшают не один десяток белорусских храмов.

Слава церковной художницы вместе с ее работами распространяется по всему миру. Она писала для израильских, канадских, литовских и эстонских храмов.

Кафедральный собор иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско попросил Ольгу Черняк написать для них многофигурную икону «Собор святых мучеников китайских».

Приход иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» продолжает традиции одноименного разрушенного храма, существовавшего на территории Минского училища слепых в начале XX века. Социальное служение – вот главная цель прихода.

На языке жестов совершаются богослужения для глухонемых людей.

При приходе работают социальные мастерские: учебные и трудовые. Здесь люди с особенностями развития, признанные нетрудоспособными, находят работу: в деревообрабатывающих, швейных, вязальных, свечных, переплетных мастерских, в саду и библиотеке. Для многих это место стало стартовой площадкой и дало возможность влиться в жизнь общества.

Олег Шульгин, протоирей:

Социальные мастерские возникли у нас как проект совместный с нашими германскими друзьями. Дело в том, что в Германии христиане, которые исповедуют лютеранскую религию, то есть последователи Лютера, основной упор в своей деятельности делают на социальную работу. Конечно же, у них накоплен большой опыт этой социальной работы. В частности, работа с инвалидами. Опыт, которого у нас, к сожалению, не было до сих пор. И они предложили поделиться с нами этим опытом и даже организовали сбор средств на строительство мастерских.

В учебном корпусе проходят занятия воскресной школы прихода для взрослых и детей. Расположилось в нем и Минское духовное училище, школа звонарей и фонд центральной библиотеки Белорусского Экзархата.

Видя труды прихода, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет повысил его статус. Теперь храмовый комплекс – это «Центр духовного просвещения и социального служения Белорусского Экзархата».

Венец приходского комплекса – соборный радоскорбященский храм, расположенный на одном из самых высоких мест Минска. Церковь с верхним крестом взмыла на 70 метров ввысь к небу. Величественный конкофедральный собор станет одним из трех самых больших храмов Беларуси.

Олег Шульгин, протоирей:

Архитектура нашего храма является традиционной для нашей земли, хотя эта традиция уже была изрядно подзабыта до нашего времени. Это так называемая северная русская архитектура, которая насчитывает тысячелетнюю историю. В этом стиле были построены многие храмы. Немногие из них сохранились до нашего времени. Некоторые восстановлены. В частности, Благовещенская церковь в Витебске. Наш храм тоже восстанавливает эту древнейшую традицию и, конечно же, он вписывается в наши ландшафты, поскольку он уже был найден, просто мы его заново открыли.

Строительство храмового комплекса начиналось без постоянного источника финансирования. Однако сегодня приход из церкви-палатки вырос в один из крупнейших в Беларуси духовно-просветительских и социальных центров.

Еще много предстоит сделать, чтобы обогатить приходскую жизнь. В будущем комплекс украсит 70-метровая колокольня, корпус богадельни с большим актовым залом и часовня, сообщили в программе «Минск и минчане».