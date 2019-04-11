«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Новости Беларуси. Приблизиться к пасхальной радости предлагают в Минске на одноименном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Духовно-просветительская выставка собрала гостей от Белграда до Дамаска.

Иконы, книги, церковная утварь, праздничные сувениры, монастырская выпечка... Утолить здесь можно и духовный голод. В течение десяти дней на форуме будут организованы культурно-просветительские программы, пройдут беседы с известными в Беларуси священниками.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Человек к добру тянется через конкретные наглядные вещи. Я знаю, многие люди (и себя к ним причисляю) очень ждут такую выставку. Это интересно, приятно. Причисляешь себя к той духовности, которой можно только порадоваться и увидеть здесь.

Епископ Игнатий, викарий Минской епархии:

Белорусская православная церковь готовится к встрече праздника святой Пасхи и приготавливает верующих к более торжественному отношению к этому великому празднику. Православная религия, как религия любви, приглашает всех к участию в этой выставке для духовного обогащения прежде всего.

В фестивале участвуют десятки монастырей и храмов. Можно приложиться к спискам чудотворных икон и подать записки для богослужений. Широко представлено подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря, который является основным организатором выставки. Большинство гостей из России и Украины. По традиции, есть представители из православных стран Европы и впервые из Узбекистана. Большой интерес у посетителей к Сирийскому монастырю святой Феклы. Это единственное в мире место, где в обиходе сохранился арамейский язык – язык Христа.