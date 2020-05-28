Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?

Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гейзер получился необычным и очень привлекательным. Однако строители не учли одну деталь: лоток дождевой канализации, через который вода должна уходить под землю, установили только с двух сторон. В итоге фонтан сразу же подтопил набережную.