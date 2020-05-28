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Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?

28 мая 2020 19:10
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Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?-1

Гейзер получился необычным и очень привлекательным. Однако строители не учли одну деталь: лоток дождевой канализации, через который вода должна уходить под землю, установили только с двух сторон. В итоге фонтан сразу же подтопил набережную.

Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?-4

Теперь по периметру добавили еще один слив – встреча с водной стихией велосипедистам не грозит.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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