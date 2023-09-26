Фонограф Эдисона, первая пластинка и запись голоса Карузо. Коллекционер показал эксклюзивные вещи

В нашем историческом календаре еще одна интересная дата. Сегодня день рождения граммофона. Впервые это музыкальное устройство было запатентовано 26 сентября 1887 года. Эмиль Берлинер – изобретатель граммофона, он получил патент на свою идею. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь коллекционер граммофонов Игорь Борисевич. Александр Меженный, ведущий:

Надо сразу разобраться с вопросом. Граммофоны, патефоны. Есть какие-то отличия в этом? Посмотрите на самый старый фонограф Эдисона. Он работает до сих пор!

Игорь Борисевич, коллекционер:

Первое, что было сделано, – это фонограф. Это было за 10 лет до этого праздника, дня рождения граммофона. Изобрел его не менее великий изобретатель инженер Томас Алва Эдисон. Более 1000 изобретений – лампочка. Вы сейчас можете видеть этот аппарат, он называется фонограф. Это фонограф Томаса Эдисона. Юрий Царев, ведущий:

Это и есть тот самый фонограф? Игорь Борисевич:

Совершенно верно. Юрий Царев:

Игорь, где вы его достали?

Игорь Борисевич:

Конечно, так просто не найдешь, но в Америке их было сделано много, в Европе их было сделано много, в России они тоже были. Кстати, императору Александру III был подарен фонограф. Юрий Царев:

Я слышал, как он стихи читал, на записи фонографа. Александр Меженный:

Куда пластинку ставить? Игорь Борисевич:

Все очень сложно. Пластинок не было. Были первые записи на цилиндрах. В чем прикол? Одна запись – один раз спел артист. Вы можете представить, насколько это было сложно и дорого?!

Александр Меженный:

То есть, грубо говоря, 10 раз –10 дублей. Игорь Борисевич:

Да, и это уникальная запись. И каждый раз разный тембр, разное настроение. У вас есть уникальная возможность услышать живой акустический звук. Александр Меженный:

Откуда? Где динамики? Игорь Борисевич:

Во-первых, тут пружинка. Она накручивается. Я уже сделал заранее. Потом ставится такая труба, раструб. Ее задача одна – увеличить громкость.

Александр Меженный:

А я думал, это слуховой аппарат Юры Царева. Игорь Борисевич:

Вот так это все запускалось. И вот сейчас мы услышим этот голос. На самом деле музыка для нас не узнаваемая. Томас Эдисон любил записывать кантри. Сколько экспонатов в коллекции Игоря Борисеича?

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Игорь, у вас самая большая коллекция ретро-проигрывателей. Сколько она насчитывает и что туда входит? Игорь Борисевич:

Во-первых, это коллекция уже давно не моя. Она принадлежит музею, но собиралась она давно, больше 20 лет. Входит туда больше 100 изделий. И, как правило, они мне все попадали в очень плохом состоянии. Мне было интересно их отреставрировать. Кстати, у вас есть возможность увидеть достаточно редкий аппарат. Это называется «Берлинерс». Юрий Царев:

Пластинка крепится, как на болгарку практически.

Игорь Борисевич:

Это первая пластиночка, так она выглядела. Тут тоже написано «Берлинерс». Здесь можно было сделать один мастер-диск. И с него можно было делать копии. Александр Меженный:

То есть этот вариант – шаг вперед. Игорь Борисевич:

И удешевление, и прорыв. Александр Меженный:

Это шаг к тем виниловым пластинкам. Игорь Борисевич:

Естественно. Виниловые пластинки просто убили граммофон. Но это просто исторический процесс. Граммофоны прекратили существовать, когда появился винил. Александр Меженный:

Что сюда уже можно было записать? Как записывали звук на первые виниловые пластинки? Слушаем уникальную запись Карузо

Игорь Борисевич:

Сюда можно было записать все что угодно. Кстати, первая запись артистов – была сделана запись Энрико Карузо. У меня есть одна пластиночка, она, может быть, не самая первая, но из тех. Будем слушать патефон, мы будем слушать Карузо. Чем знаменит этот тенор? С ним был подписан первый контракт на звукозапись. Увидите, насколько по-разному звучит звук. Вы слышите живой голос (не цифровой!) Энрико Карузо. Александр Меженный:

Музыканты там же сидели? Все вместе записывалось? Игорь Борисевич:

Конечно. Были студии. Очень качественный звук должен быть, изоляция должна быть хорошая.