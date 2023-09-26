Фонограф Эдисона, первая пластинка и запись голоса Карузо. Коллекционер показал эксклюзивные вещи
В нашем историческом календаре еще одна интересная дата. Сегодня день рождения граммофона. Впервые это музыкальное устройство было запатентовано 26 сентября 1887 года. Эмиль Берлинер – изобретатель граммофона, он получил патент на свою идею.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь коллекционер граммофонов Игорь Борисевич.
Александр Меженный, ведущий:
Надо сразу разобраться с вопросом. Граммофоны, патефоны. Есть какие-то отличия в этом?
Посмотрите на самый старый фонограф Эдисона. Он работает до сих пор!
Игорь Борисевич, коллекционер:
Первое, что было сделано, – это фонограф. Это было за 10 лет до этого праздника, дня рождения граммофона. Изобрел его не менее великий изобретатель инженер Томас Алва Эдисон. Более 1000 изобретений – лампочка. Вы сейчас можете видеть этот аппарат, он называется фонограф. Это фонограф Томаса Эдисона.
Юрий Царев, ведущий:
Это и есть тот самый фонограф?
Игорь Борисевич:
Совершенно верно.
Юрий Царев:
Игорь, где вы его достали?
Игорь Борисевич:
Конечно, так просто не найдешь, но в Америке их было сделано много, в Европе их было сделано много, в России они тоже были. Кстати, императору Александру III был подарен фонограф.
Юрий Царев:
Я слышал, как он стихи читал, на записи фонографа.
Александр Меженный:
Куда пластинку ставить?
Игорь Борисевич:
Все очень сложно. Пластинок не было. Были первые записи на цилиндрах. В чем прикол? Одна запись – один раз спел артист. Вы можете представить, насколько это было сложно и дорого?!
Александр Меженный:
То есть, грубо говоря, 10 раз –10 дублей.
Игорь Борисевич:
Да, и это уникальная запись. И каждый раз разный тембр, разное настроение. У вас есть уникальная возможность услышать живой акустический звук.
Александр Меженный:
Откуда? Где динамики?
Игорь Борисевич:
Во-первых, тут пружинка. Она накручивается. Я уже сделал заранее. Потом ставится такая труба, раструб. Ее задача одна – увеличить громкость.
Александр Меженный:
А я думал, это слуховой аппарат Юры Царева.
Игорь Борисевич:
Вот так это все запускалось. И вот сейчас мы услышим этот голос.
На самом деле музыка для нас не узнаваемая. Томас Эдисон любил записывать кантри.
Сколько экспонатов в коллекции Игоря Борисеича?
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Игорь, у вас самая большая коллекция ретро-проигрывателей. Сколько она насчитывает и что туда входит?
Игорь Борисевич:
Во-первых, это коллекция уже давно не моя. Она принадлежит музею, но собиралась она давно, больше 20 лет. Входит туда больше 100 изделий. И, как правило, они мне все попадали в очень плохом состоянии. Мне было интересно их отреставрировать. Кстати, у вас есть возможность увидеть достаточно редкий аппарат. Это называется «Берлинерс».
Юрий Царев:
Пластинка крепится, как на болгарку практически.
Игорь Борисевич:
Это первая пластиночка, так она выглядела. Тут тоже написано «Берлинерс». Здесь можно было сделать один мастер-диск. И с него можно было делать копии.
Александр Меженный:
То есть этот вариант – шаг вперед.
Игорь Борисевич:
И удешевление, и прорыв.
Александр Меженный:
Это шаг к тем виниловым пластинкам.
Игорь Борисевич:
Естественно. Виниловые пластинки просто убили граммофон. Но это просто исторический процесс. Граммофоны прекратили существовать, когда появился винил.
Александр Меженный:
Что сюда уже можно было записать?
Как записывали звук на первые виниловые пластинки? Слушаем уникальную запись Карузо
Игорь Борисевич:
Сюда можно было записать все что угодно. Кстати, первая запись артистов – была сделана запись Энрико Карузо. У меня есть одна пластиночка, она, может быть, не самая первая, но из тех.
Будем слушать патефон, мы будем слушать Карузо. Чем знаменит этот тенор? С ним был подписан первый контракт на звукозапись. Увидите, насколько по-разному звучит звук.
Вы слышите живой голос (не цифровой!) Энрико Карузо.
Александр Меженный:
Музыканты там же сидели? Все вместе записывалось?
Игорь Борисевич:
Конечно. Были студии. Очень качественный звук должен быть, изоляция должна быть хорошая.
Екатерина Яцкевич:
Удивительно, мы просто туда погружаемся. Особенно шуршание самой пластиночки. Игорь, вы дома пользуетесь современной техникой? Или слушаете только в таком виде?
Игорь Борисевич:
Я слушаю винил постоянно. И насчет того, что он портится. Он не портится, потому что вы к нему даже не прикасаетесь. Иголочка – 1,5 грамма, которая на него ложится. Она сама подходит, сама отходит.
У меня много хороших пластинок. Я не слушаю все подряд. Но когда вечером я это включаю, а потом выключаю, соседи кричат: «Поставь еще!»