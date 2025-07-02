Фонды Президентской библиотеки пополнили новинки в преддверии Дня Независимости

В преддверии Дня Независимости в Президентской библиотеке представили последние зарубежные новинки. Сразу несколько литературных проектов Беларуси презентовали дружественные страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ярких – атлас офицера «Карты Великой Победы». Это подарок от России.

В издании собраны оригинальные боевые карты, в том числе и ранее засекреченные. Это те самые документы, которые наши воины использовали для планирования боевых операций. Другая новинка – образовательный проект крупного информационного агентства. Набор QR-кодов позволяет приблизиться к событиям военных лет и выбрать удобный формат подачи информации.

Дарья Красовская, библиотекарь отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси:

Данный проект будет экспонироваться в читальном зале Президентской библиотеки Республики Беларусь на протяжении всего лета. Любой желающий может пройти в читальный зал, ознакомиться, посмотреть, если захочет и есть желание, пройти даже какие-то викторины, тесты, переходя по QR-кодам, и посмотреть справочную информацию под фотографиями.