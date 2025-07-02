Угроза здоровью – эпидемиологи напомнили о мерах профилактики пищевых отравлений летом

Угроза здоровью. Эпидемиологи напоминают о мерах профилактики пищевых отравлений летом. Покупка продуктов у случайных торговцев в неустановленных местах может быть опасной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза здоровью. Эпидемиологи напоминают о мерах профилактики пищевых отравлений летом. Покупка продуктов у случайных торговцев в неустановленных местах может быть опасной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неофициальные продавцы не имеют документов, подтверждающих безопасность продукции. В отличие от рынков, где весь товар проходит обязательную проверку, уличные торговцы не могут гарантировать отсутствие тяжелых металлов, радионуклидов и токсинов. Термическая обработка не устраняет эти вещества.
Ольга Лапацкая, врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения эпидемиологического отдела Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В тот же момент не забываем о радиации. У нас еще все-таки остались места, в которых превышение уровня радиационного фона. Грибы очень хорошо впитывают радиацию, особенно пластинчатые грибы, например, лисички. Поэтому лучше приобретать грибы и ягоды на рынках, где проверенные места.
Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Профилактика кишечных заболеваний довольно проста. Соблюдение правил личной гигиены – мытье рук, употребление правильно приготовленных продуктов, смотреть на сроки годности при покупке молочных продуктов, не злоупотреблять пробами ягод, фруктов, арбузов на рынке.
При первых симптомах отравления врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.