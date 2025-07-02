Угроза здоровью – эпидемиологи напомнили о мерах профилактики пищевых отравлений летом

Угроза здоровью. Эпидемиологи напоминают о мерах профилактики пищевых отравлений летом. Покупка продуктов у случайных торговцев в неустановленных местах может быть опасной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неофициальные продавцы не имеют документов, подтверждающих безопасность продукции. В отличие от рынков, где весь товар проходит обязательную проверку, уличные торговцы не могут гарантировать отсутствие тяжелых металлов, радионуклидов и токсинов. Термическая обработка не устраняет эти вещества.

Ольга Лапацкая, врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения эпидемиологического отдела Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В тот же момент не забываем о радиации. У нас еще все-таки остались места, в которых превышение уровня радиационного фона. Грибы очень хорошо впитывают радиацию, особенно пластинчатые грибы, например, лисички. Поэтому лучше приобретать грибы и ягоды на рынках, где проверенные места.