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Преодолеть водную преграду – занятия для танкистов механизированных бригад проходят на полигоне Чепелёво

02 июля 2025 06:46
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Повысить боеготовность, чтобы выполнить любую задачу. Занятия по преодолению водной преграды с танкистами механизированных бригад проходят на полигоне Чепелево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преодолеть водную преграду – занятия для танкистов механизированных бригад проходят на полигоне Чепелёво-2

Накануне выхода на открытую воду военнослужащие повторяют порядок действий при внештатных ситуациях, отрабатывают оказание первой помощи, проверяют технику и снаряжение, в том числе изолирующие противогазы, а также тренируются в вождении танка по гирополукомпасу.

Преодолеть водную преграду – занятия для танкистов механизированных бригад проходят на полигоне Чепелёво-4

Заместитель командира танкового подразделения механизированной бригады:
В рамках занятия у нас спланировано: действие личного состава в экстренных ситуациях, оказание первой помощи. Третье – это подготовка непосредственно танка к преодолению водной преграды и, соответственно, выполнение самого упражнения по подводному вождению 2В. Не только танкист, любой военнослужащий в настоящее время должен быть готов ко всему. Должен уметь выполнить любую поставленную задачу.

К занятию готовились долго и усердно. Экипаж лично обслуживает технику, затем ее проверяют командиры. Для экстренных случаев есть насосы, которые откачают воду наружу. На преодоление дистанции отводится в среднем пять минут. На воде с техникой справиться сложнее, виной тому – течение. Бойцы при желании могли повторить упражнение, чтобы закрепить полученные знания и практический опыт. Впереди еще много занятий, а главная их цель – безопасность нашего государства.

# Военные учения

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